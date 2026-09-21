Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται με 6 νέους κλάδους τον Οκτώβριο και άλλους 5 τον Νοέμβριο, ποιες επιχειρήσεις αφορά

Στις 12 Οκτωβρίου ο νέος κύκλος πλήρους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας - Τα πρόστιμα που προβλέπονται

δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, όπως ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, τις υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης και τις τηλεπικοινωνίες



Στο ίδιο καθεστώς μπαίνουν επίσης κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως οι υπηρεσίες καθαρισμού.







Με την είσοδο των εν λόγω κλάδων που αριθμούν 500.000



Η δεύτερη φάση στις 16 Νοεμβρίου Το δεύτερο κύμα ακολουθεί στις 16 Νοεμβρίου και αφορά επιχειρήσεις στις οποίες η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου.



Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται:

οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου,

ο κλάδος των επισκευών,

η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics),

η διαχείριση νερού και λυμάτων,

τα τυχερά παίγνια.



Η πιλοτική περίοδος για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου και από την επόμενη ημέρα ξεκινά η πλήρης εφαρμογή.



Κατά το διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας συνεχίζεται η διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, ώστε να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από τις διαφορετικές μορφές οργάνωσης του χρόνου εργασίας.



Κλείσιμο Τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις Η ψηφιακή κάρτα αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και τον έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.



Με τη μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις της Ψηφιακής Κάρτας.



Στο ισχύον πλαίσιο προβλέπονται, ανάλογα με το είδος της παράβασης, κυρώσεις που ξεκινούν από 2.000 ή 3.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και μπορούν να φτάσουν τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο στις σοβαρότερες περιπτώσεις.



Ενδεικτικά, το



Έξι νέοι κλάδοι μπαίνουν στον κύκλο της πλήρους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις 12 Οκτωβρίου μετά την περίοδο πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου. Πρόκειται για τιςόπως ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, τιςκαι τιςΣτο ίδιο καθεστώς μπαίνουν επίσηςκαι, καθώς και, κυρίως οι υπηρεσίες καθαρισμού.Η πιλοτική εφαρμογή στους συγκεκριμένους κλάδους ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου και από την επομένη οι επιχειρήσεις περνούν στο κανονικό καθεστώς εφαρμογής.Με την είσοδο των εν λόγω κλάδων που αριθμούν 500.000 εργαζόμενους , το σύνολο των εργαζομένων που θα προστατεύονται πλέον μέσω της ψηφιακής κάρτας αναμένεται να ανέλθει σε 2.5 εκατ.Το δεύτερο κύμα ακολουθεί στις 16 Νοεμβρίου και αφορά επιχειρήσεις στις οποίες η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου.Η πιλοτική περίοδος για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου και από την επόμενη ημέρα ξεκινά η πλήρης εφαρμογή.Κατά το διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας συνεχίζεται η διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, ώστε να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από τις διαφορετικές μορφές οργάνωσης του χρόνου εργασίας.Η ψηφιακή κάρτα αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και τον έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.Με τη μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις της Ψηφιακής Κάρτας.Στο ισχύον πλαίσιο προβλέπονται, ανάλογα με το είδος της παράβασης,που ξεκινούν από 2.000 ή 3.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και μπορούν να φτάσουν τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο στις σοβαρότερες περιπτώσεις.Ενδεικτικά, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο προβλέπεται για τη μη ενεργοποίηση Ψηφιακής Κάρτας εργαζομένου για τον οποίο υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής του συστήματος.

Πρόστιμο 3.000 ευρώ ανά εργαζόμενο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για αποκλίσεις των στοιχείων της Ψηφιακής Κάρτας από την πραγματική έναρξη ή λήξη της απασχόλησης, ενώ αντίστοιχη κύρωση προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μη υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων.



Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που περνούν σε πλήρη εφαρμογή καλούνται να αξιοποιήσουν την πιλοτική περίοδο όχι μόνο για την τεχνική προσαρμογή των συστημάτων τους, αλλά και για την ορθή οργάνωση των ωραρίων, των σημάνσεων εισόδου και εξόδου και της διαβίβασης των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Μαίρη Λαμπαδίτη 21.09.2026, 08:37