Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν
Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν
Τα μάτια του ηθοποιού ήταν κόκκινα και είχαν γεμίσει δάκρυα ενώ άκουγε εκκλησιαστική μουσική
Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν στους θαυμαστές του με την τελευταία του ανάρτηση στο TikTok. Ο 60χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα αποκάλυψε ότι εγκατέλειψε το Χόλιγουντ λόγω της πίστης του, σε βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ του την Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσιάζεται να κλαίει ενώ άκουγε εκκλησιαστική μουσική.
Ο Μπάλντουιν φορούσε ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ γυρισμένο ανάποδα, ενώ τα μάτια του ήταν κόκκινα και είχαν γεμίσει δάκρυα καθώς άκουγε το τραγούδι «This Is the Air I Breathe».
«Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Εκείνος (ο Θεός) είναι ο αέρας που αναπνέω», έγραψε στη λεζάντα, προτού ευχηθεί στους ακολούθους του «να έχουν μια υπέροχη μέρα».
Δείτε το βίντεο
«Δόξα τω Θεώ που οι γονείς μου δεν έχουν social media», πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Αυτό είναι τρομακτικό», «Φοβάμαι», «Εντάξει, αλλά γιατί να καταγράψεις αυτή τη στιγμή;», έγραψαν ακόμη.
Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Μπάλντουιν μίλησε για την πίστη του και για όσα τον οδήγησαν να απομακρυνθεί από τη βιομηχανία του θεάματος.
«Ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα με γοήτευαν», δήλωσε στο People. Όπως είπε, μετά τον ρόλο του ως ΜακΜάνους στην ταινία «The Usual Suspects» του 1995, βρέθηκε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στη ζωή και την καριέρα του. «Πιθανότατα θα μπορούσα να είχα πάρει τον δρόμο που θα με οδηγούσε στο να γίνω μεγάλος σταρ», δήλωσε. «Αλλά αυτό δεν ήμουν εγώ. Δεν ήθελα να γίνω ο Τομ Κρουζ και να πρέπει να κάνω εισπράξεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office», ανέφερε.
Ο Μπάλντουιν φορούσε ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ γυρισμένο ανάποδα, ενώ τα μάτια του ήταν κόκκινα και είχαν γεμίσει δάκρυα καθώς άκουγε το τραγούδι «This Is the Air I Breathe».
«Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Εκείνος (ο Θεός) είναι ο αέρας που αναπνέω», έγραψε στη λεζάντα, προτού ευχηθεί στους ακολούθους του «να έχουν μια υπέροχη μέρα».
Δείτε το βίντεο
Οι θαυμαστές του εξέφρασαν τις σκέψεις τους για την ανάρτηση, σχολιάζοντας κάτω από το βίντεο πως ήταν τρομακτικό: «Τρομακτικό όπως πάντα. Ευχαριστούμε, Στίβεν», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ σε άλλο απευθύνονταν στην κόρη του, Χέιλι Μπίμπερ, γράφοντας: «Χέιλι, κορίτσι μου, πήγαινε να μαζέψεις τον πατέρα σου... μας τρομάζει».
@stephen.baldwin7 so blessed so blessed so blessed He is the air i breathe #Hallelujah ♬ original sound - Stephen Baldwin
«Δόξα τω Θεώ που οι γονείς μου δεν έχουν social media», πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Αυτό είναι τρομακτικό», «Φοβάμαι», «Εντάξει, αλλά γιατί να καταγράψεις αυτή τη στιγμή;», έγραψαν ακόμη.
Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Μπάλντουιν μίλησε για την πίστη του και για όσα τον οδήγησαν να απομακρυνθεί από τη βιομηχανία του θεάματος.
«Ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα με γοήτευαν», δήλωσε στο People. Όπως είπε, μετά τον ρόλο του ως ΜακΜάνους στην ταινία «The Usual Suspects» του 1995, βρέθηκε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στη ζωή και την καριέρα του. «Πιθανότατα θα μπορούσα να είχα πάρει τον δρόμο που θα με οδηγούσε στο να γίνω μεγάλος σταρ», δήλωσε. «Αλλά αυτό δεν ήμουν εγώ. Δεν ήθελα να γίνω ο Τομ Κρουζ και να πρέπει να κάνω εισπράξεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office», ανέφερε.
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