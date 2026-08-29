Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν
GALA
Στίβεν Μπάλντουιν Χέιλι Μπάλντουιν

Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν

Τα μάτια του ηθοποιού ήταν κόκκινα και είχαν γεμίσει δάκρυα ενώ άκουγε εκκλησιαστική μουσική

Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν
Ιωάννα Μαρίνου
22 ΣΧΟΛΙΑ
Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν στους θαυμαστές του με την τελευταία του ανάρτηση στο TikTok. Ο 60χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα αποκάλυψε ότι εγκατέλειψε το Χόλιγουντ λόγω της πίστης του, σε βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ του την Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσιάζεται να κλαίει ενώ άκουγε εκκλησιαστική μουσική.

Ο Μπάλντουιν φορούσε ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ γυρισμένο ανάποδα, ενώ τα μάτια του ήταν κόκκινα και είχαν γεμίσει δάκρυα καθώς άκουγε το τραγούδι «This Is the Air I Breathe».

«Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Εκείνος (ο Θεός) είναι ο αέρας που αναπνέω», έγραψε στη λεζάντα, προτού ευχηθεί στους ακολούθους του «να έχουν μια υπέροχη μέρα».

Δείτε το βίντεο

@stephen.baldwin7 so blessed so blessed so blessed He is the air i breathe #Hallelujah ♬ original sound - Stephen Baldwin
Οι θαυμαστές του εξέφρασαν τις σκέψεις τους για την ανάρτηση, σχολιάζοντας κάτω από το βίντεο πως ήταν τρομακτικό: «Τρομακτικό όπως πάντα. Ευχαριστούμε, Στίβεν», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ σε άλλο απευθύνονταν στην κόρη του, Χέιλι Μπίμπερ, γράφοντας: «Χέιλι, κορίτσι μου, πήγαινε να μαζέψεις τον πατέρα σου... μας τρομάζει».

Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν
Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν


«Δόξα τω Θεώ που οι γονείς μου δεν έχουν social media», πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Αυτό είναι τρομακτικό», «Φοβάμαι», «Εντάξει, αλλά γιατί να καταγράψεις αυτή τη στιγμή;», έγραψαν ακόμη.

Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν
Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν
Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν
Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, ανέβασε βίντεο που έκλαιγε: «Χέιλι Μπίμπερ ο πατέρας σου μας τρομάζει», έγραψαν
Κλείσιμο


Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Μπάλντουιν μίλησε για την πίστη του και για όσα τον οδήγησαν να απομακρυνθεί από τη βιομηχανία του θεάματος.

«Ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα με γοήτευαν», δήλωσε στο People. Όπως είπε, μετά τον ρόλο του ως ΜακΜάνους στην ταινία «The Usual Suspects» του 1995, βρέθηκε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στη ζωή και την καριέρα του. «Πιθανότατα θα μπορούσα να είχα πάρει τον δρόμο που θα με οδηγούσε στο να γίνω μεγάλος σταρ», δήλωσε. «Αλλά αυτό δεν ήμουν εγώ. Δεν ήθελα να γίνω ο Τομ Κρουζ και να πρέπει να κάνω εισπράξεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office», ανέφερε.
Ιωάννα Μαρίνου
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης