Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στο Μαρούσι, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μαρούσι Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στο Μαρούσι, βίντεο

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στο Μαρούσι, βίντεο
Φρίξος Δρακοντίδης
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα, στο ρέμα απέναντι από το μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. 

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Φρίξος Δρακοντίδης
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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