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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στο Μαρούσι, βίντεο
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στο Μαρούσι, βίντεο
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα
Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα, στο ρέμα απέναντι από το μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι.
Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
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