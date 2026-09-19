Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ολλανδία Επεισόδια Χάγη Συλλήψεις

Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες

Οι διαδηλωτές  φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς - Έφιπποι αστυνομικοί προέβησαν σε συλλήψεις

Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στη Χάγη μεταξύ των ολλανδικών αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί, μαζί με ομάδα αστυνομικών σκύλων, επιτέθηκε στους διαδηλωτές με γκλομπ για να τους διαλύσει, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, αφού οι αρχές είχαν απαγορεύσει μια προγραμματισμένη πορεία στην πόλη.

Έφιπποι αστυνομικοί προέβησαν σε συλλήψεις και η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές.


Η συγκέντρωση, που έφερε όνομα "Είμαστε ο Λαός" διοργανώθηκε για να καταγγείλει τις πολιτικές της κυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση.

Οι διαδηλωτές σχεδίαζαν να κάνουν πορεία στην πόλη, αλλά οι δημοτικές αρχές απαγόρευσαν την πορεία μετά το ξέσπασμα βίας στο πάρκο όπου είχαν συγκεντρωθεί και διέταξαν τη διάλυση της διαδήλωσης.

Κλείσιμο
Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη, βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης