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Η επική αντίδραση του Μαρσέλο στο ξέσπασμα και τα «γαλλικά» του Μπαρτζώκα, βίντεο
Η επική αντίδραση του Μαρσέλο στο ξέσπασμα και τα «γαλλικά» του Μπαρτζώκα, βίντεο
Ο Γιάντουνεν ευστόχησε σ' ένα εντυπωσιακό τρίποντο μπροστά από τον Μοντέρο προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα
Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στον τελικό του Super Cup της Euroleague, o Γιάντουνεν πέτυχε ένα εκπληκτικό τρίποντο πάρα την πίεση του Μοντέρο.
Ο Δομινικακός είχε κυριολεκτικά κρεμαστεί πάνω στον Φινλανδό, αλλά ο τελευταίος βρήκε τον τρόπο να ευστοχήσει στο φινάλε του χρόνου της επίθεσης της Ρεάλ Μαδρίτης.
Αυτό το καλάθι προκάλεσε την... οργή του Γιώργου Μπαρτζώκα ο οποίος βλέποντας τον Γιάντουνεν να ευστοχεί γύρισε προς τον πάγκο του κλωτσώντας κάτι και λέγοντας αρκετά «γαλλικά». Μόνο που ακριβώς από πίσω του καθόταν ο παλαίμαχος άσος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού (αλλά και της Ρεάλ) Μαρσέλο, ο οποίος... τρόμαξε βλέποντας και ακούγοντας τον Έλληνα τεχνικό!
Ο Δομινικακός είχε κυριολεκτικά κρεμαστεί πάνω στον Φινλανδό, αλλά ο τελευταίος βρήκε τον τρόπο να ευστοχήσει στο φινάλε του χρόνου της επίθεσης της Ρεάλ Μαδρίτης.
Αυτό το καλάθι προκάλεσε την... οργή του Γιώργου Μπαρτζώκα ο οποίος βλέποντας τον Γιάντουνεν να ευστοχεί γύρισε προς τον πάγκο του κλωτσώντας κάτι και λέγοντας αρκετά «γαλλικά». Μόνο που ακριβώς από πίσω του καθόταν ο παλαίμαχος άσος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού (αλλά και της Ρεάλ) Μαρσέλο, ο οποίος... τρόμαξε βλέποντας και ακούγοντας τον Έλληνα τεχνικό!
Mikael Jantunen, çok zor şutta isabeti buldu! 🔥@RMBaloncesto 👀 pic.twitter.com/di88b2q3kD— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) September 19, 2026
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