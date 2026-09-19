Η επική αντίδραση του Μαρσέλο στο ξέσπασμα και τα «γαλλικά» του Μπαρτζώκα, βίντεο
SPORTS
Euroleague Super Cup Γιώργος Μπαρτζώκας Μαρσέλο

Η επική αντίδραση του Μαρσέλο στο ξέσπασμα και τα «γαλλικά» του Μπαρτζώκα, βίντεο

Ο Γιάντουνεν ευστόχησε σ' ένα εντυπωσιακό τρίποντο μπροστά από τον Μοντέρο προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Η επική αντίδραση του Μαρσέλο στο ξέσπασμα και τα «γαλλικά» του Μπαρτζώκα, βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στον τελικό του Super Cup της Euroleague, o Γιάντουνεν πέτυχε ένα εκπληκτικό τρίποντο πάρα την πίεση του Μοντέρο.

Ο Δομινικακός είχε κυριολεκτικά κρεμαστεί πάνω στον Φινλανδό, αλλά ο τελευταίος βρήκε τον τρόπο να ευστοχήσει στο φινάλε του χρόνου της επίθεσης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό το καλάθι προκάλεσε την... οργή του Γιώργου Μπαρτζώκα ο οποίος βλέποντας τον Γιάντουνεν να ευστοχεί γύρισε προς τον πάγκο του κλωτσώντας κάτι και λέγοντας αρκετά «γαλλικά». Μόνο που ακριβώς από πίσω του καθόταν ο παλαίμαχος άσος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού (αλλά και της Ρεάλ) Μαρσέλο, ο οποίος... τρόμαξε βλέποντας και ακούγοντας τον Έλληνα τεχνικό!

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