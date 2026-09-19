Σκέρτσος: Η αυστηρή Moody’s βλέπει όσα αρνείται να δει ο κ. Τσίπρας - Αρνητής της πραγματικότητας, χοντροκομμένα ψέματα για «μισθούς Βουλγαρίας»

Διότι το έκανε επικαλούμενη ακριβώς αυτά που κάποιοι αρνούνται: περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, επιτυχία του ταμείου ανάκαμψης στην κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων για την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, αλλαγή στη σύνθεση της οικονομίας και το μίγμα των επενδύσεων, ανάπτυξη επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, μείωση του χρέους, περιορισμό της φοροδιαφυγής και μεγαλύτερη δημοσιονομική ανθεκτικότητα.Έχει σημασία ότι όλα αυτά τα λέει η Moody’s, δηλαδή ο τελευταίος -και πιο αυστηρός- από τους μεγάλους διεθνείς οίκους που έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα, τον Μάρτιο του 2025. Ήταν και παραμένει ο πιο συντηρητικός οίκος που κράτησε περισσότερο τις επιφυλάξεις του για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτό και η χθεσινή αλλαγή των προοπτικών σε θετικές έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.Εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι πρέπει να συμφωνεί κανείς με την κυβέρνηση για όλα. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε την υγιή και εποικοδομητική αντιπολίτευση.Όμως, αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε την πατρίδα μας, πρέπει πρώτα να μπορούμε να βλέπουμε αντικειμενικά την Ελλάδα όπως είναι σήμερα και να μην ισοπεδώνουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει όλοι συλλογικά.Ούτε να πανηγυρίζουμε για κάθε θετικό αριθμό αλλά ούτε και να μηδενίζουμε κάθε επίτευγμα. Να μετράμε. Να συγκρίνουμε. Να διορθώνουμε όσα δεν πάνε καλά. Και να συνεχίζουμε τη δουλειά.Διότι η οικονομία τελικά είναι τα πραγματικά εισοδήματα, οι πραγματικές επενδύσεις, οι πραγματικές δουλειές, η πραγματική παραγωγικότητα και τελικά η καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Όχι τα πολιτικά αφηγήματα που αρνούνται την πραγματικότητα. Και όταν η πραγματικότητα αλλάζει, οφείλουμε να αλλάζουμε και την ανάλυσή μας γι’ αυτήν.