Πιερρακάκης από Δουβλίνο: Από τη διαχείριση της κρίσης, περάσαμε στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων ευκαιριών
Πιερρακάκης από Δουβλίνο: Από τη διαχείριση της κρίσης, περάσαμε στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων ευκαιριών
Στην κοινή διαδρομή Ελλάδας και Ιρλανδίας από την κρίση στην ανάπτυξη αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup
Στη διαδρομή που ακολούθησαν Ελλάδα και Ιρλανδία από την οικονομική κρίση έως τη σημερινή προσπάθεια για ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την παρουσία του στο Δουβλίνο.
Στον απόηχο της διπλής αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και την Scope Ratings, ο κ. Πιερρακάκης συμμετείχε στο Small Business and Enterprise Conference του Fine Gael, όπου είχε δημόσια συζήτηση με τον Tánaiste και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σίμον Χάρις.
«Πριν από 15 χρόνια, Ελλάδα και Ιρλανδία βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης. Πέρασαν δύσκολα, άλλαξαν πολλά και σήμερα κοιτούν μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη διαχείριση της κρίσης, περάσαμε στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων ευκαιριών» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Στον απόηχο της διπλής αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και την Scope Ratings, ο κ. Πιερρακάκης συμμετείχε στο Small Business and Enterprise Conference του Fine Gael, όπου είχε δημόσια συζήτηση με τον Tánaiste και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σίμον Χάρις.
«Πριν από 15 χρόνια, Ελλάδα και Ιρλανδία βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης. Πέρασαν δύσκολα, άλλαξαν πολλά και σήμερα κοιτούν μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη διαχείριση της κρίσης, περάσαμε στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων ευκαιριών» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Πριν από 15 χρόνια, Ελλάδα και Ιρλανδία βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης. Πέρασαν δύσκολα, άλλαξαν πολλά και σήμερα κοιτούν μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη διαχείριση της κρίσης, περάσαμε στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων ευκαιριών. pic.twitter.com/S8RuKma2lR— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) September 19, 2026
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