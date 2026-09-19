Πιερρακάκης από Δουβλίνο: Από τη διαχείριση της κρίσης, περάσαμε στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων ευκαιριών

Πριν από 15 χρόνια, Ελλάδα και Ιρλανδία βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης. Πέρασαν δύσκολα, άλλαξαν πολλά και σήμερα κοιτούν μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη διαχείριση της κρίσης, περάσαμε στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων ευκαιριών. pic.twitter.com/S8RuKma2lR