Φιντάν: Ασυμβίβαστες οι θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

«Έχουμε στείλει μια πρόταση και στις δύο πλευρές για το ζήτημα αυτό - Έχουμε ήδη λάβει απαντήσεις και βλέπουμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν απαιτήσεις και θέσεις που είναι δύσκολο να συμβιβαστούν», δήλωσε ο Φιντάν