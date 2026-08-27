Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ εθεάθη στο Λονδίνο σε ρομαντική βόλτα με τον κατά 22 χρόνια μικρότερο σύντροφό της, δείτε φωτογραφία

Ράι Νταγκ Χόλμπο

Χάμπστεντ την Τρίτη

Σε μια ρομαντική βόλτα στο Λονδίνο εθεάθη ημε τον κατά 22 χρόνια μικρότερο σύντροφό της.Η 60χρονη ηθοποιός, η οποία διατηρεί σχέση με τον 38χρονο ιστορικό τέχνηςαπό το 2018, εντοπίστηκε στο25 Αυγούστου μαζί με τον αγαπημένο της, την ώρα που έκαναν περίπατο με τα σκυλιά του.Η Κάρτερ φορούσε μια πράσινη ζακέτα πάνω από μια πράσινη εμπριμέ μπλούζα με μακριά μανίκια και μια κόκκινη φλοράλ φούστα. Η ηθοποιός είχε ολοκληρώσει την εμφάνισή της με τα γυαλιά που είχε τοποθετήσει στο κεφάλι της και ένα ροζ μαντήλι με το οποίο είχε δέσει στα μαλλιά της.Ο Χόλμπο, από την άλλη πλευρά, είχε επιλέξει γαλάζιο πουκάμισο, μπλε σορτς και στα χέρια του κρατούσε μια γκρι ζακέτα και δύο βιβλία.Φωτογραφίες άρθρου: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia