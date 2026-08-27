Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ εθεάθη στο Λονδίνο σε ρομαντική βόλτα με τον κατά 22 χρόνια μικρότερο σύντροφό της, δείτε φωτογραφία
Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ εθεάθη στο Λονδίνο σε ρομαντική βόλτα με τον κατά 22 χρόνια μικρότερο σύντροφό της, δείτε φωτογραφία
Η 60χρονη ηθοποιός διατηρεί σχέση με τον 38χρονο ιστορικό τέχνης Ράι Νταγκ Χόλμπο από το 2018
Σε μια ρομαντική βόλτα στο Λονδίνο εθεάθη η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ με τον κατά 22 χρόνια μικρότερο σύντροφό της.
Η 60χρονη ηθοποιός, η οποία διατηρεί σχέση με τον 38χρονο ιστορικό τέχνης Ράι Νταγκ Χόλμπο από το 2018, εντοπίστηκε στο Χάμπστεντ την Τρίτη 25 Αυγούστου μαζί με τον αγαπημένο της, την ώρα που έκαναν περίπατο με τα σκυλιά του.
Η Κάρτερ φορούσε μια πράσινη ζακέτα πάνω από μια πράσινη εμπριμέ μπλούζα με μακριά μανίκια και μια κόκκινη φλοράλ φούστα. Η ηθοποιός είχε ολοκληρώσει την εμφάνισή της με τα γυαλιά που είχε τοποθετήσει στο κεφάλι της και ένα ροζ μαντήλι με το οποίο είχε δέσει στα μαλλιά της.
Ο Χόλμπο, από την άλλη πλευρά, είχε επιλέξει γαλάζιο πουκάμισο, μπλε σορτς και στα χέρια του κρατούσε μια γκρι ζακέτα και δύο βιβλία.
Δείτε φωτογραφία
Φωτογραφίες άρθρου: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Η 60χρονη ηθοποιός, η οποία διατηρεί σχέση με τον 38χρονο ιστορικό τέχνης Ράι Νταγκ Χόλμπο από το 2018, εντοπίστηκε στο Χάμπστεντ την Τρίτη 25 Αυγούστου μαζί με τον αγαπημένο της, την ώρα που έκαναν περίπατο με τα σκυλιά του.
Η Κάρτερ φορούσε μια πράσινη ζακέτα πάνω από μια πράσινη εμπριμέ μπλούζα με μακριά μανίκια και μια κόκκινη φλοράλ φούστα. Η ηθοποιός είχε ολοκληρώσει την εμφάνισή της με τα γυαλιά που είχε τοποθετήσει στο κεφάλι της και ένα ροζ μαντήλι με το οποίο είχε δέσει στα μαλλιά της.
Ο Χόλμπο, από την άλλη πλευρά, είχε επιλέξει γαλάζιο πουκάμισο, μπλε σορτς και στα χέρια του κρατούσε μια γκρι ζακέτα και δύο βιβλία.
Δείτε φωτογραφία
Φωτογραφίες άρθρου: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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