Εκτός «White Lotus» η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, ποια ηθοποιός μπαίνει στο καστ της σειράς
Η ηθοποιός αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν και ο δημιουργός Μάικ Γουάιτ έφτιαξε έναν νέο χαρακτήρα που θα ενταχθεί στο σίριαλ
Εκτός της σειράς «The White Lotus» βρίσκεται η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, η οποία αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν και στο καστ εντάσσεται μία νέα ηθοποιός.
Ο λόγος για τη Λόρα Ντερν, η οποία σύμφωνα με το Variety, δεν θα υποδυθεί τον ίδιο ρόλο που προοριζόταν για την Μπόναμ Κάρτερ, αλλά έναν νέο χαρακτήρα που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη από τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος του HBO στο Deadline: «Με τα γυρίσματα της 4ης σεζόν να έχουν μόλις ξεκινήσει, έγινε σαφές ότι ο χαρακτήρας που δημιούργησε ο Μάικ Γουάιτ για την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν στο πλατό» και πρόσθεσε: «Ο ρόλος επανεξετάζεται, ξαναγράφεται και θα ανατεθεί σε άλλη ηθοποιό τις επόμενες εβδομάδες. Το HBO, οι παραγωγοί και ο Μάικ Γουάιτ λυπούνται που δεν θα συνεργαστούν μαζί της, παραμένουν όμως θαυμαστές της και ελπίζουν να δουλέψουν μαζί της σε κάποιο μελλοντικό πρότζεκτ».
Η τέταρτη σεζόν της βραβευμένης παραγωγής συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό διεθνές καστ, με ονόματα όπως οι Βενσάν Κασέλ, Στηβ Κούγκαν, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Τζέισον "Αλεξάντερ Λούντβιχ", Κρις Μεσίνα και Κλόε Μπένετ, μεταξύ άλλων.
Η πλοκή της νέας σεζόν θα ακολουθεί, όπως και οι προηγούμενες, μια ομάδα επισκεπτών και εργαζομένων σε ξενοδοχείο White Lotus, αυτή τη φορά στη Γαλλική Ριβιέρα, με φόντο το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών.
Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε πολυτελείς τοποθεσίες, όπως το Airelles Château de la Messardière και το Hôtel Martinez, ενώ η δράση εκτείνεται και σε περιοχές όπως το Σεν Τροπέ, το Μονακό και το Παρίσι.
Η συνεργασία της Ντερν με τον Μάικ Γουάιτ δεν είναι καινούρια, καθώς είχαν συνδημιουργήσει τη σειρά «Enlightened», ενώ είχαν συνεργαστεί και στην ταινία «Year of the Dog».
Η ηθοποιός έχει διακριθεί με σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Marriage Story», καθώς και «Emmy» για τη συμμετοχή της στη σειρά «Big Little Lies».
Laura Dern has joined the cast of “The White Lotus” Season 4.— Variety (@Variety) April 28, 2026
Dern is joining the series in place of Helena Bonham Carter, who recently exited after filming began. Dern is not taking over the exact role Bonham Carter was to play, however. Instead, she is playing a new… pic.twitter.com/SHecELePZa
