Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
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Κώστας Καραφώτης Κάτια Μάνου Βάφτιση

Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο

Το ζευγάρι μοιράστηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την ημέρα της τελετής, δείχνοντας από τον στολισμό μέχρι το μενού στον χώρο της δεξίωσης που ακολούθησε

Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Γεωργία Κοτζιά
Ευγνωμοσύνη αισθάνονται ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρης τους.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου  στην Παναγία Φανερωμένη στη Βουλιαγμένη, με δύο νονές, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η εφτά μηνών κόρη του ζευγαριού ονομάστηκε Λυδία και στην ανάρτηση που έκαναν από κοινού στο Instagram την Τετάρτη, μοιράστηκαν πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την εκκλησία αλλά και τη δεξίωση που ακολούθησε, δείχνοντας όλες τις λεπτομέρειες, από τον σταυρό μέχρι το μενού που επέλεξαν για τους καλεσμένους τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσαν: «Την Κυριακή 23-8-26, βαφτίστηκε η Λυδία μας και πέρα από τη μεγάλη ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για αυτό το Θείο Δώρο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και κάποιους ανθρώπους. Τις 2 υπέροχες νονές μας. Την @annastasia.s, που πέρα από σπουδαία φίλη, έχουμε την τιμή να είναι πια, οικογένειά μας. Τη @theodora_apostolidi μας, που ήταν και είναι οικογένεια μας!».

Δείτε τις φωτογραφίες


Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου για τη βάφτιση της κόρη τους με δύο νονές: Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτό το θείο δώρο
Γεωργία Κοτζιά

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