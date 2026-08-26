Η Πάρις Χίλτον δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη: Το καλοκαίρι μας στα καλύτερά του στην Ελλάδα
Η Πάρις Χίλτον δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη: Το καλοκαίρι μας στα καλύτερά του στην Ελλάδα
«Ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι», πρόσθεσε η χρυσή κληρονόμος
Βίντεο και φωτογραφίες από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη δημοσίευσε η Πάρις Χίλτον, επισημαίνοντας πως έζησε το καλοκαίρι της στα καλύτερά του κατά την παραμονή της στην Ελλάδα.
Η χρυσή κληρονόμος έκανε διακοπές στη χώρα με την οικογένειά της, όπως είχε ήδη αποκαλύψει η αδερφή της στα social media, και θέλησε να μοιραστεί τις αναμνήσεις που δημιούργησε στα νησιά με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Σε πολλά από τα στιγμιότυπα η Πάρις Χίλτον πόζαρε μπροστά από το ηλιοβασίλεμα, είτε πάνω στο σκάφος που έμενε είτε στο κάστρο της Αστυπάλαιας, ενώ σε άλλα παρουσιάζεται με τη Νίκι Χίλτον και τα παιδιά της να περπατά στα σοκάκια και των δύο προορισμών. «Το καλοκαίρι μας στα καλύτερά του στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες
Η χρυσή κληρονόμος έκανε διακοπές στη χώρα με την οικογένειά της, όπως είχε ήδη αποκαλύψει η αδερφή της στα social media, και θέλησε να μοιραστεί τις αναμνήσεις που δημιούργησε στα νησιά με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Σε πολλά από τα στιγμιότυπα η Πάρις Χίλτον πόζαρε μπροστά από το ηλιοβασίλεμα, είτε πάνω στο σκάφος που έμενε είτε στο κάστρο της Αστυπάλαιας, ενώ σε άλλα παρουσιάζεται με τη Νίκι Χίλτον και τα παιδιά της να περπατά στα σοκάκια και των δύο προορισμών. «Το καλοκαίρι μας στα καλύτερά του στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα