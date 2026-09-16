33χρονος προσπάθησε να ξεφύγει με κλεμμένο ΙΧ στην ΠΑΘΕ, συνελήφθη στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης
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Ελληνική Αστυνομία Καταδίωξη

33χρονος προσπάθησε να ξεφύγει με κλεμμένο ΙΧ στην ΠΑΘΕ, συνελήφθη στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Μετά από καταδίωξη, ο 33χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη - Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής

33χρονος προσπάθησε να ξεφύγει με κλεμμένο ΙΧ στην ΠΑΘΕ, συνελήφθη στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης
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Επικίνδυνους ελιγμούς στην ΠΑΘΕ, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, έκανε 33χρονος με αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών.

Ο 33χρονος Μολδαβός συνελήφθη χθες το απόγευμα στο ύψος των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Πηγή: RThess
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