Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
33χρονος προσπάθησε να ξεφύγει με κλεμμένο ΙΧ στην ΠΑΘΕ, συνελήφθη στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης
33χρονος προσπάθησε να ξεφύγει με κλεμμένο ΙΧ στην ΠΑΘΕ, συνελήφθη στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης
Μετά από καταδίωξη, ο 33χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη - Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής
Επικίνδυνους ελιγμούς στην ΠΑΘΕ, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, έκανε 33χρονος με αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών.
Ο 33χρονος Μολδαβός συνελήφθη χθες το απόγευμα στο ύψος των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
Πηγή: RThess
Ο 33χρονος Μολδαβός συνελήφθη χθες το απόγευμα στο ύψος των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
Πηγή: RThess
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