Aγροτικές επιδοτήσεις: Έως 25/09 οι αιτήσεις για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, νέες βελτιώσεις στο myAGRO

Η παράταση για τις μεταβιβάσεις αφορά μεταβιβάσεις εν ζωή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς για θανάτους έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026