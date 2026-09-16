Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Έπεισαν ηλικιωμένη στην Πάτρα να αφήσει χρήματα και χρυσαφικά έξω από το σπίτι της, έχασε περίπου 11.000 ευρώ
Έπεισαν ηλικιωμένη στην Πάτρα να αφήσει χρήματα και χρυσαφικά έξω από το σπίτι της, έχασε περίπου 11.000 ευρώ
Νέο περιστατικό απάτης στην Πάτρα - Άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα και την έπεισε να τοποθετήσει τα πολύτιμα αντικείμενα σε σακούλα
Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη στην Πάτρα, η οποία πείστηκε από άγνωστο να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσει μέσα σε σακούλα έξω από την κατοικία της. Η συνολική αξία όσων κατάφεραν να της αποσπάσουν ανέρχεται σε περίπου 11.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και, χρησιμοποιώντας τέχνασμα, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.
Στη συνέχεια την έπεισε να βάλει σε μία σακούλα χρήματα και χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της και να την αφήσει έξω από το σπίτι της.
Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες που της δόθηκαν, με αποτέλεσμα να χάσει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 11.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και, χρησιμοποιώντας τέχνασμα, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.
Στη συνέχεια την έπεισε να βάλει σε μία σακούλα χρήματα και χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της και να την αφήσει έξω από το σπίτι της.
Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες που της δόθηκαν, με αποτέλεσμα να χάσει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 11.000 ευρώ.
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