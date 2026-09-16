Αποκάλυψη CNN: Ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από βάση των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία λίγο πριν της επιτεθούν οι Ιρανοί
ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία ΗΠΑ Ρωσία Ιράν Δορυφόροι

Αποκάλυψη CNN: Ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από βάση των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία λίγο πριν της επιτεθούν οι Ιρανοί

Το αμερικανικό δίκτυο αποκαλύπτει την παροχή πληροφοριών της Μόσχας στην Τεχεράνη για αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή - Το περιστατικό στην αεροπορική βάση Prince Sultan, στη Σαουδική Αραβία, είχε καταγραφεί στα τέλη Μαρτίου

Αποκάλυψη CNN: Ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από βάση των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία λίγο πριν της επιτεθούν οι Ιρανοί
Επιμέλεια: Μάριος Παρλιάρος
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Πληροφορίες από το Διάστημα φέρεται να παρείχε η Ρωσία στο Ιράν κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ 14 ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία λίγο πριν αυτή πληγεί από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN το βράδυ της Τρίτης.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι παρείχε τέτοιου είδους βοήθεια στην Τεχεράνη. Οι σχετικές πληροφορίες έρχονται, ωστόσο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν παραμένουν ισχυρές και πολύπλευρες, ενώ οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν - έστω και με μικρότερη δυναμική - την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το CNN, ρωσικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι παρείχαν στο Ιράν πληροφορίες για τις θέσεις αμερικανικών μέσων και εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και για δραστηριότητες στο εσωτερικό αμερικανικών βάσεων. Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, βοήθησαν την Τεχεράνη να πραγματοποιήσει πλήγματα μεγαλύτερης ακρίβειας εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Η σύνδεση μεταξύ της δραστηριότητας των ρωσικών δορυφόρων και των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση της επίθεσης κατά της αεροπορικής βάσης Prince Sultan, στην κεντρική Σαουδική Αραβία.



Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 Αμερικανοί στρατιώτες και να προκληθούν σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις. Καταστράφηκε επίσης αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρότι πριν από τον πόλεμο δεν βρισκόταν σταθμευμένο στη συνηθισμένη του θέση.



Το CNN αναφέρει ότι λίγο πριν από το πλήγμα, 14 ρωσικοί δορυφόροι περνούσαν πάνω από τη βάση, ανάμεσά τους και ένας προηγμένος κατασκοπευτικός δορυφόρος. Ορισμένοι είχαν τη δυνατότητα να καταγράφουν εικόνες υψηλής ανάλυσης της βάσης, ενώ άλλοι μπορούσαν να υποκλέπτουν επικοινωνίες και να εντοπίζουν συστήματα αεράμυνας.



Οι ΗΠΑ εκφράζουν φόβους ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι η Ρωσία παρείχε αντίστοιχες πληροφορίες στο Ιράν και σε άλλες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα πάντα με το CNN, περιλαμβάνονταν πληροφορίες που βοήθησαν την Τεχεράνη να πλήξει στόχο που συνδεόταν με τη CIA στο Ριάντ.

Η Ρωσία έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί τους τελευταίους μήνες και θέλουν το Κρεμλίνο να προσφέρει σταθερά στρατιωτική ή πληροφοριακή βοήθεια στο Ιράν.

Η συμμαχία Μόσχας - Τεχεράνης

Οι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η Τεχεράνη είχε στηρίξει τη Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων με την προμήθεια ιρανικών επιθετικών drones Shahed.

Όταν ξεκίνησε η σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τη Ρωσία να παρέχει στήριξη στην Τεχεράνη, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και παράδοσης προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στη διάρκεια των επιχειρήσεων, το Ισραήλ έπληξε επίσης στόχους στην Κασπία Θάλασσα, περιοχή από την οποία διέρχονται αποστολές και μεταφορές μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.
Επιμέλεια: Μάριος Παρλιάρος
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