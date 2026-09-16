Αποκάλυψη CNN: Ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από βάση των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία λίγο πριν της επιτεθούν οι Ιρανοί
Το αμερικανικό δίκτυο αποκαλύπτει την παροχή πληροφοριών της Μόσχας στην Τεχεράνη για αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή - Το περιστατικό στην αεροπορική βάση Prince Sultan, στη Σαουδική Αραβία, είχε καταγραφεί στα τέλη Μαρτίου
Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι παρείχε τέτοιου είδους βοήθεια στην Τεχεράνη. Οι σχετικές πληροφορίες έρχονται, ωστόσο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν παραμένουν ισχυρές και πολύπλευρες, ενώ οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν - έστω και με μικρότερη δυναμική - την Ουκρανία.
Σύμφωνα με το CNN, ρωσικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι παρείχαν στο Ιράν πληροφορίες για τις θέσεις αμερικανικών μέσων και εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και για δραστηριότητες στο εσωτερικό αμερικανικών βάσεων. Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, βοήθησαν την Τεχεράνη να πραγματοποιήσει πλήγματα μεγαλύτερης ακρίβειας εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.
Η σύνδεση μεταξύ της δραστηριότητας των ρωσικών δορυφόρων και των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση της επίθεσης κατά της αεροπορικής βάσης Prince Sultan, στην κεντρική Σαουδική Αραβία.
Ten U.S. service members were injured in an Iranian missile and drone attack on Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026
Two were very seriously injured and eight seriously injured.
Source: CBS News https://t.co/AphRyE32Hz
Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 Αμερικανοί στρατιώτες και να προκληθούν σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις. Καταστράφηκε επίσης αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρότι πριν από τον πόλεμο δεν βρισκόταν σταθμευμένο στη συνηθισμένη του θέση.
Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.— OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026
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Το CNN αναφέρει ότι λίγο πριν από το πλήγμα, 14 ρωσικοί δορυφόροι περνούσαν πάνω από τη βάση, ανάμεσά τους και ένας προηγμένος κατασκοπευτικός δορυφόρος. Ορισμένοι είχαν τη δυνατότητα να καταγράφουν εικόνες υψηλής ανάλυσης της βάσης, ενώ άλλοι μπορούσαν να υποκλέπτουν επικοινωνίες και να εντοπίζουν συστήματα αεράμυνας.
BREAKING: Russia shared satellite images of Prince Sultan US base in Saudi with Iran right before their attack that injured our troops. Ukrainian intel confirms it.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 29, 2026
Meanwhile Trump refuse to condemn Russia.
Is this what you voted for? pic.twitter.com/ZqJKtLVitF
Οι ΗΠΑ εκφράζουν φόβους ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι η Ρωσία παρείχε αντίστοιχες πληροφορίες στο Ιράν και σε άλλες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα πάντα με το CNN, περιλαμβάνονταν πληροφορίες που βοήθησαν την Τεχεράνη να πλήξει στόχο που συνδεόταν με τη CIA στο Ριάντ.
Η Ρωσία έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί τους τελευταίους μήνες και θέλουν το Κρεμλίνο να προσφέρει σταθερά στρατιωτική ή πληροφοριακή βοήθεια στο Ιράν.
Η συμμαχία Μόσχας - ΤεχεράνηςΟι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η Τεχεράνη είχε στηρίξει τη Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων με την προμήθεια ιρανικών επιθετικών drones Shahed.
Όταν ξεκίνησε η σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τη Ρωσία να παρέχει στήριξη στην Τεχεράνη, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και παράδοσης προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Στη διάρκεια των επιχειρήσεων, το Ισραήλ έπληξε επίσης στόχους στην Κασπία Θάλασσα, περιοχή από την οποία διέρχονται αποστολές και μεταφορές μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.
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