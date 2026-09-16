Γεωργιάδης: Πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους του Νοσοκομείου Σαντορίνης, έγινε διπλή αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια δύο ασθενείς, μεταξύ των οποίων ένας διασωληνωμένος με σοβαρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία – Το αεροσκάφος έχει προσφέρει για χρήση στο νοσοκομείο το Ίδρυμα Νομικού

Ίδρυμα Νομικού στο Νοσοκομείο Θήρας για χρήση γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας



Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η πρώτη πτήση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το απόγευμα της Δευτέρας και αφορούσε μια απαιτητική διπλή αεροδιακομιδή ασθενών από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα.







Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η κινητοποίηση του Νοσοκομείου Θήρας, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του πληρώματος του αεροσκάφους και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και συντονισμένη.



Οι δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αθήνα και παραδόθηκαν σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ οι επίγειες μονάδες του ΕΚΑΒ βρίσκονταν ήδη σε αναμονή και πλήρη ετοιμότητα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».









Κλείσιμο Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη «Ενημερώθηκα για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη Σαντορίνη και το Νοσοκομείο Θήρας.



Πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα με επιτυχία η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους που προσέφερε το Ίδρυμα Νομικού στο Νοσοκομείο Θήρας για χρήση, με μια απαιτητική διπλή αεροδιακομιδή ασθενών από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα.



Μάλιστα, η πρώτη αυτή αποστολή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς μεταξύ των δύο περιστατικών υπήρχε διασωληνωμένος ασθενής με σοβαρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, που έπρεπε υποχρεωτικά να διακομιστεί με εναέριο μέσο σε εξειδικευμένο νοσοκομείο.



Η κινητοποίηση του Νοσοκομείου Θήρας, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του πληρώματος του αεροσκάφους και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και συντονισμένη.



Την πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους που προσέφερε τοστο Νοσοκομείο Θήρας για χρήση γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , κάνοντας λόγο για ένα «πολύ σημαντικό γεγονός» για τη Σαντορίνη και το νοσοκομείο.Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η πρώτη πτήση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το απόγευμα της Δευτέρας και αφορούσε μια απαιτητική διπλή αεροδιακομιδή ασθενών από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα.Μάλιστα, όπως ανέφερε, μεταξύ των δύο περιστατικών βρισκόταν διασωληνωμένος ασθενής με σοβαρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, ο οποίος έπρεπε υποχρεωτικά να μεταφερθεί με εναέριο μέσο σε εξειδικευμένο νοσοκομείο.Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η κινητοποίηση του Νοσοκομείου Θήρας, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του πληρώματος του αεροσκάφους και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και συντονισμένη.Οι δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αθήνα και παραδόθηκαν σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ οι επίγειες μονάδες του ΕΚΑΒ βρίσκονταν ήδη σε αναμονή και πλήρη ετοιμότητα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο γεγονός ότι, όπως σημείωσε, ποτέ στο παρελθόν δεν είχε διακομιστεί διασωληνωμένος ασθενής με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, με τη συγκεκριμένη αποστολή να αποτελεί την πρώτη φορά.«Ενημερώθηκα για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη Σαντορίνη και το Νοσοκομείο Θήρας.Πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα με επιτυχία η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους που προσέφερε το Ίδρυμα Νομικού στο Νοσοκομείο Θήρας για χρήση, με μια απαιτητική διπλή αεροδιακομιδή ασθενών από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα.Μάλιστα, η πρώτη αυτή αποστολή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς μεταξύ των δύο περιστατικών υπήρχε διασωληνωμένος ασθενής με σοβαρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, που έπρεπε υποχρεωτικά να διακομιστεί με εναέριο μέσο σε εξειδικευμένο νοσοκομείο.Η κινητοποίηση του Νοσοκομείου Θήρας, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του πληρώματος του αεροσκάφους και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και συντονισμένη.

Οι δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αθήνα και παραδόθηκαν σε 2 διαφορετικά νοσοκομεία υποδοχής τους, με τις επίγειες μονάδες του ΕΚΑΒ να βρίσκονται ήδη σε αναμονή και πλήρη ετοιμότητα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Η διακομιδή αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι η συνεργασία του Ιδρύματος Νομικού με το Γενικό Νοσοκομειο Θήρας και το συμφωνητικό που υπεγραφη με το Διοικητη του, δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική υλικοτεχνική ενίσχυση του Νοσοκομείου Θήρας, αλλά ένα πραγματικό εργαλείο υγειονομικής ασφάλειας για τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες. Ποτέ στο παρελθόν δεν ειχε διακομιστεί διασωληνωμένος ασθενής με το αεροσκάφος αυτό, αυτή ήταν η πρώτη φορά!



Σε ένα νησί με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση και με τις ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες των Κυκλάδων, η δυνατότητα ταχείας αεροδιακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική όταν ο χρόνος έχει κρίσιμη σημασία.



Θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου Θήρας, τους ιατρούς και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιχειρησιακή προσπάθεια, όπως επίσης και το προσωπικό του ΕΚΑΒ για την άριστη επιχειρησιακή τους ετοιμοτητα και συνεργασία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Ίδρυμα Νομικού για τη πολύ σημαντική αυτή προσφορά προς στη δημόσια υγεια.



Η Πολιτεία, οι φορείς της Σαντορίνης και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να πετυχαίνουν σημαντικά πράγματα όταν συνεργάζονται με έναν κοινό στόχο:

Να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και να παρέχουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών μας το αίσθημα ασφάλειας που δικαιούνται.



Πλέον έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Σαντορίνη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια και το Νοσοκομείο ενα πολύτιμο εργαλείο για όφελος των ασθενών. Συνεχίζουμε.»

16.09.2026, 10:53