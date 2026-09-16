Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Μεγάλη κινητοποίηση για το βλήμα που βρέθηκε σε οικόπεδο στα Χανιά, εκκενώθηκε ολόκληρη η περιοχή
Μεγάλη κινητοποίηση για το βλήμα που βρέθηκε σε οικόπεδο στα Χανιά, εκκενώθηκε ολόκληρη η περιοχή
Ειδοποιήθηκαν αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ καθώς και πυροτεχνουργοί του στρατού από Αθήνα για την ασφαλή εξουδετέρωση της βόμβας
UPD:
Την εκκένωση των σχολείων αποφάσισαν οι αρχές στα Χανιά στην περιοχή που βρέθηκε το βλήμα προκειμένου να διεξαχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση εξουδετέρωσης σε άλλο χώρο.
Η βόμβα αναμένεται να απενεργοποιηθεί και να εξουδετερωθεί σε άλλο χώρο και όχι εκεί όπου βρέθηκε αρχικά.
Τα σχολεία που εκκενώθηκαν προληπτικά είναι το 4ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και το 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων, με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να έχουν μεταφερθεί στο Πάρκο Μαρκοπούλου.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, έκλεισαν δρόμοι σε Άη Γιάννη και Δικαστήρια και συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στις οδούς Ι. Σφακιανάκη, Γιαμπουδάκη και στις καθέτους.
Όπως δήλωσε στο zarpanews.gr ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, το βλήμα είναι οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ έκανε γνωστό πως για την εξουδετέρωσή του ήρθε συνεργείο του στρατού από την Αθήνα:
«χθες το απόγευμα βρέθηκε μια οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα οικόπεδο που γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο στρατός με το ειδικό τμήμα το ΤΕΝΞ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς) για την εξουδετέρωση. Το συνεργείο έχει έρθει από την Αθήνα. Βάση πρωτοκόλλου πρέπει να κάνουμε εκκένωση στην περιοχή σε περίμετρο 300 μέτρων, αυτό και έγινε. Βλέπετε ότι υπάρχει παντού αστυνομική δύναμη, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο και την Πολιτική Προστασία για να ειδοποιηθεί όλος ο κόσμος και όταν θα είμαστε έτοιμοι το συνεργείο του στρατού θα ενεργήσει».
Η βόμβα αναμένεται να απενεργοποιηθεί και να εξουδετερωθεί σε άλλο χώρο και όχι εκεί όπου βρέθηκε αρχικά.
Τα σχολεία που εκκενώθηκαν προληπτικά είναι το 4ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και το 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων, με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να έχουν μεταφερθεί στο Πάρκο Μαρκοπούλου.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, έκλεισαν δρόμοι σε Άη Γιάννη και Δικαστήρια και συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στις οδούς Ι. Σφακιανάκη, Γιαμπουδάκη και στις καθέτους.
Όπως δήλωσε στο zarpanews.gr ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, το βλήμα είναι οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ έκανε γνωστό πως για την εξουδετέρωσή του ήρθε συνεργείο του στρατού από την Αθήνα:
«χθες το απόγευμα βρέθηκε μια οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα οικόπεδο που γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο στρατός με το ειδικό τμήμα το ΤΕΝΞ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς) για την εξουδετέρωση. Το συνεργείο έχει έρθει από την Αθήνα. Βάση πρωτοκόλλου πρέπει να κάνουμε εκκένωση στην περιοχή σε περίμετρο 300 μέτρων, αυτό και έγινε. Βλέπετε ότι υπάρχει παντού αστυνομική δύναμη, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο και την Πολιτική Προστασία για να ειδοποιηθεί όλος ο κόσμος και όταν θα είμαστε έτοιμοι το συνεργείο του στρατού θα ενεργήσει».
UPD:
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