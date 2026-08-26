Χάρης Σιανίδης για τα γενέθλια της Γωγώς Μαστροκώστα: Θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό
Χάρης Σιανίδης για τα γενέθλια της Γωγώς Μαστροκώστα: Θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό
Τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ' αστέρι, έγραψε ο PR Manager
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Χάρης Σιανίδης για τη Γωγώ Μαστροκώστα τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, καθώς η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο που έφυγε από τη ζωή τον Μάιο θα γιόρταζε τα 56α γενέθλιά της.
Ο PR Manager δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις προηγούμενες χρονιές που περνούσε την ημέρα αυτή μαζί της και δήλωσε πως πάντα θα τιμά τη μνήμη της και θα τη γιορτάζει, μέχρι να συναντηθούν ξανά.
Ο Χάρης Σιανίδης έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Happy Birthday Γωγούλα μου…Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλια σου με φίλους και χαμόγελα... Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ' αστέρι. Πάντα θα σε τιμώ… πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο PR Manager δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις προηγούμενες χρονιές που περνούσε την ημέρα αυτή μαζί της και δήλωσε πως πάντα θα τιμά τη μνήμη της και θα τη γιορτάζει, μέχρι να συναντηθούν ξανά.
Ο Χάρης Σιανίδης έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Happy Birthday Γωγούλα μου…Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλια σου με φίλους και χαμόγελα... Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ' αστέρι. Πάντα θα σε τιμώ… πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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