Αγωνία για 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοείται στον Αλυκανά Ζακύνθου
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Αγωνία για 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοείται στον Αλυκανά Ζακύνθου

Εθεάθη για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε και από τότε αγνοούνται τα ίχνη της

Αγωνία για 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοείται στον Αλυκανά Ζακύνθου
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο (12/9) στην περιοχή του Αλυκανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη εθεάθη για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε και από τότε αγνοούνται τα ίχνη της.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη χρήση drone, ενώ εκτάκτως αναμένεται στο νησί κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες.

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