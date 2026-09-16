Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα για το Champions League με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο
ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα για το Champions League με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο
Η Ένωση έκανε γνωστό πως άρχισε η διαδικασία προαγοράς των εισιτηρίων για το ματς που θα γίνει 14 Οκτωβρίου
Σε κυκλοφορία βρίσκονται πλέον τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η αναμέτρηση θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου στο Λονδίνο στην έδρα της Τσέλσι, έδρα που χρησιμοποιεί η ομάδα από την Ουκρανία.
Το γήπεδο έχει χωρητικότητα 40.000 θεατών.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Shakhtar Donetsk, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Stamford Bridge του Λονδίνου.
Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ.
Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.
Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».
Η αναμέτρηση θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου στο Λονδίνο στην έδρα της Τσέλσι, έδρα που χρησιμοποιεί η ομάδα από την Ουκρανία.
Το γήπεδο έχει χωρητικότητα 40.000 θεατών.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Shakhtar Donetsk, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο Stamford Bridge του Λονδίνου.
Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ.
Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.
Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα