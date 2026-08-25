Η Ράμερ Γουίλις υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις εν μέσω της μάχης του πατέρα της με την άνοια
Η Ράμερ Γουίλις υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις εν μέσω της μάχης του πατέρα της με την άνοια
Μερικές φορές είναι τρομακτικό να παίρνεις απαντήσεις, είπε η κόρη του Μπρους Γουίλις
Προληπτικά μέτρα για την υγεία της έλαβε η Ράμερ Γουίλις, ενώ ο πατέρας της, Μπρους Γουίλις, δίνει τη δική του μάχη με την άνοια.
Η 38χρονη, που είναι η μεγαλύτερη κόρη του 71χρονου ηθοποιού και της πρώην συζύγου του Ντέμι Μουρ, υποβλήθηκε σε γενετικό τεστ, προκειμένου να εντοπίσει τις πιθανότητες που έχει να εμφανίσει Αλτσχάιμερ, μετά τη διάγνωση του πατέρα της με μετωποκροταφική άνοια πριν από τρία χρόνια.
«Μερικές φορές είναι τρομακτικό να παίρνεις απαντήσεις», δήλωσε η Ράμερ Γουίλις στο περιοδικό People και πρόσθεσε: «Προφανώς υπάρχουν γενετικοί παράγοντες στην οικογένειά μου. Όχι μόνο η άνοια, έχω μέλη της οικογένειάς μου που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού και άλλα μέλη που έχουν αντιμετωπίσει διαφορετικά προβλήματα υγείας. Αλλά πιστεύω ότι όταν έχεις πληροφορίες, έχεις δύναμη. Όταν μπορούμε να δούμε... “Εντάξει, ίσως έχω μεγαλύτερη προδιάθεση γι' αυτό”, μπορείς απλώς να αρχίσεις να εργάζεσαι ενεργά για να μειώσεις τις φλεγμονές στο σώμα σου, να φροντίσεις την υγεία της καρδιάς σου, ό,τι κι αν είναι αυτό».
Η Ράμερ Γουίλις έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τον τρόπο που η σχέση της με τον Μπρους Γουίλις έχει αλλάξει μετά τη διάγνωσή του, δίχως να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.
Τον Μάιο είχε δηλώσει στο vidcast «The Inside Edit» ότι νιώθει ευγνωμοσύνη που μπορεί να περνά χρόνο μαζί του, παρά τις δυσκολίες που έχει φέρει η ασθένεια: «Λατρεύω να πηγαίνω να τον βλέπω. Είμαι τόσο ευγνώμων που η κόρη μου πρόλαβε να τον γνωρίσει, γιατί δεν ξέρω αν οι αδελφές μου θα έχουν αυτή τη δυνατότητα», ανέφερε.
Όπως επισήμανε, διακρίνει μια νέα, πιο τρυφερή πλευρά στον πατέρα της πλέον: «Υπάρχει μια γλυκύτητα. Πάντα ήταν ένας δυναμικός άνδρας, αλλά τώρα υπάρχει μια τρυφερότητα – όχι ακριβώς ευθραυστότητα – που ίσως δεν του επέτρεπε η εικόνα του όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω ότι μπορεί να νιώσει την αγάπη που του δίνω και τη νιώθω κι εγώ από εκείνον. Αυτό είναι που έχει σημασία».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 38χρονη, που είναι η μεγαλύτερη κόρη του 71χρονου ηθοποιού και της πρώην συζύγου του Ντέμι Μουρ, υποβλήθηκε σε γενετικό τεστ, προκειμένου να εντοπίσει τις πιθανότητες που έχει να εμφανίσει Αλτσχάιμερ, μετά τη διάγνωση του πατέρα της με μετωποκροταφική άνοια πριν από τρία χρόνια.
«Μερικές φορές είναι τρομακτικό να παίρνεις απαντήσεις», δήλωσε η Ράμερ Γουίλις στο περιοδικό People και πρόσθεσε: «Προφανώς υπάρχουν γενετικοί παράγοντες στην οικογένειά μου. Όχι μόνο η άνοια, έχω μέλη της οικογένειάς μου που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού και άλλα μέλη που έχουν αντιμετωπίσει διαφορετικά προβλήματα υγείας. Αλλά πιστεύω ότι όταν έχεις πληροφορίες, έχεις δύναμη. Όταν μπορούμε να δούμε... “Εντάξει, ίσως έχω μεγαλύτερη προδιάθεση γι' αυτό”, μπορείς απλώς να αρχίσεις να εργάζεσαι ενεργά για να μειώσεις τις φλεγμονές στο σώμα σου, να φροντίσεις την υγεία της καρδιάς σου, ό,τι κι αν είναι αυτό».
Rumer Willis Says It’s ‘Terrifying’ to Take Genetic Tests amid Bruce Willis’ Dementia, But ‘Information Is Power’ (Exclusive) https://t.co/j8WPpTNsAr— People (@people) August 24, 2026
Τον Μάιο είχε δηλώσει στο vidcast «The Inside Edit» ότι νιώθει ευγνωμοσύνη που μπορεί να περνά χρόνο μαζί του, παρά τις δυσκολίες που έχει φέρει η ασθένεια: «Λατρεύω να πηγαίνω να τον βλέπω. Είμαι τόσο ευγνώμων που η κόρη μου πρόλαβε να τον γνωρίσει, γιατί δεν ξέρω αν οι αδελφές μου θα έχουν αυτή τη δυνατότητα», ανέφερε.
Όπως επισήμανε, διακρίνει μια νέα, πιο τρυφερή πλευρά στον πατέρα της πλέον: «Υπάρχει μια γλυκύτητα. Πάντα ήταν ένας δυναμικός άνδρας, αλλά τώρα υπάρχει μια τρυφερότητα – όχι ακριβώς ευθραυστότητα – που ίσως δεν του επέτρεπε η εικόνα του όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω ότι μπορεί να νιώσει την αγάπη που του δίνω και τη νιώθω κι εγώ από εκείνον. Αυτό είναι που έχει σημασία».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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