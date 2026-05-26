Η κόρη του Μπρους Γουίλις Ράμερ είναι ευγνώμων που το παιδί της πρόλαβε να τον γνωρίσει: Δεν ξέρω αν οι αδελφές μου θα έχουν αυτή τη δυνατότητα
Η κόρη του ηθοποιού περιέγραψε πώς άλλαξε η σχέση τους μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια το 2023
Η Ρούμερ Γουίλις μίλησε με συγκίνηση για τον πατέρα της στο vidcast «The Inside Edit» και περιέγραψε πώς έχει αλλάξει η σχέση τους μετά τη διάγνωση με μετωποκροταφική άνοια το 2023.
Η 37χρονη ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι νιώθει ευγνωμοσύνη που μπορεί να περνά χρόνο μαζί του, παρά τις δυσκολίες που έχει φέρει η ασθένεια: «Λατρεύω να πηγαίνω να τον βλέπω. Είμαι τόσο ευγνώμων που η κόρη μου πρόλαβε να τον γνωρίσει, γιατί δεν ξέρω αν οι αδελφές μου θα έχουν αυτή τη δυνατότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια περιέγραψε ότι, παρότι ο χρόνος που περνούν μαζί είναι πλέον διαφορετικός, διακρίνει μια νέα, πιο τρυφερή πλευρά στον πατέρα της: «Υπάρχει μια γλυκύτητα. Πάντα ήταν ένας δυναμικός άνδρας, αλλά τώρα υπάρχει μια τρυφερότητα – όχι ακριβώς ευθραυστότητα – που ίσως δεν του επέτρεπε η εικόνα του όλα αυτά τα χρόνια», είπε.
Παράλληλα, εξέφρασε την περηφάνια της για το πώς η οικογένειά τους έχει ενωθεί μετά τη διάγνωση: «Δεν το κάνουμε τέλεια, αλλά προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους να μένουμε συνδεδεμένοι και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε κάτι πρωτόγνωρο», τόνισε.
Η Ράμερ παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να απαντά όταν τη ρωτούν πώς είναι η κατάσταση της υγείας του πατέρα της, εξηγώντας ότι η πορεία της συγκεκριμένης μορφής άνοιας δεν επιτρέπει εύκολες απαντήσεις, ωστόσο, υπογράμμισε πως, παρά τις αλλαγές, η σύνδεσή τους παραμένει ζωντανή: «Ξέρω ότι μπορεί να νιώσει την αγάπη που του δίνω και τη νιώθω κι εγώ από εκείνον. Αυτό είναι που έχει σημασία», κατέληξε.
