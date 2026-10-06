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Θεσσαλονίκη: Πούλησε κάλπικα χρυσαφικά για 2.200 ευρώ και επέστρεψε για… δεύτερο γύρο
Θεσσαλονίκη: Πούλησε κάλπικα χρυσαφικά για 2.200 ευρώ και επέστρεψε για… δεύτερο γύρο
Ο 62χρονος πήγε ξανά στο ίδιο κατάστημα αγοράς χρυσού στη Χαριλάου, όμως αυτή τη φορά ο ιδιοκτήτης είχε αντιληφθεί την απάτη και ειδοποίησε την αστυνομία
Πούλησε κάλπικα χρυσαφικά σε ιδιοκτήτη καταστήματος αγοράς χρυσού στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης και δύο μέρες αργότερα επέστρεψε για να πουλήσει ακόμη ένα ψεύτικο κόσμημα- αυτή τη φορά όμως συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.
Πρόκειται για 62χρονο, υπήκοο Κροατίας, ο οποίος εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο στο κατάστημα και κατάφερε να πείσει τον ιδιοκτήτη για τη γνησιότητα δύο αλυσίδων κι ενός ζευγαριού σκουλαρικιών τα οποία πούλησε έναντι 2.200 ευρώ και διαπιστώθηκε μετά ότι ήταν κάλπικα.
Δύο μέρες αργότερα και συγκεκριμένα χθες το πρωί, ο 62χρονος επισκέφθηκε εκ νέου την ίδια επιχείρηση, επιχειρώντας να πουλήσει ακόμη μία «χρυσή» αλυσίδα.
Έχοντας αντιληφθεί την προηγούμενη απάτη, ο ιδιοκτήτης υποψιάστηκε τον 62χρονο και ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως να προχωρήσουν στη σύλληψή του.
Πρόκειται για 62χρονο, υπήκοο Κροατίας, ο οποίος εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο στο κατάστημα και κατάφερε να πείσει τον ιδιοκτήτη για τη γνησιότητα δύο αλυσίδων κι ενός ζευγαριού σκουλαρικιών τα οποία πούλησε έναντι 2.200 ευρώ και διαπιστώθηκε μετά ότι ήταν κάλπικα.
Δύο μέρες αργότερα και συγκεκριμένα χθες το πρωί, ο 62χρονος επισκέφθηκε εκ νέου την ίδια επιχείρηση, επιχειρώντας να πουλήσει ακόμη μία «χρυσή» αλυσίδα.
Έχοντας αντιληφθεί την προηγούμενη απάτη, ο ιδιοκτήτης υποψιάστηκε τον 62χρονο και ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως να προχωρήσουν στη σύλληψή του.
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