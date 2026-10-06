Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, όπου θα παραμείνει έως την Πέμπτη 8/10 - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ. και οι συστάσεις στους οδηγούς προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν λόγω των μέτρων
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας, από το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου έως και το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με κορύφωση των μέτρων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς και λόγω συγκεντρώσεων-πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί, θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της πόλης.
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά της Πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές Λεωφόρους, όπως η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια επιπλέον οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο.
Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Η ΕΛ.ΑΣ συστήνει στους οδηγούς, για να μην ταλαιπωρηθούν, να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδίως όλη τη μέρα, την Τετάρτη και να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σε όσους επιλέξουν να κινηθούν με τα οχήματά τους συστήνεται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.
Τέλος, όπως σημειώνεται, ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των οδηγών για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Σημειώνεται πως, επί ποδός θα βρίσκονται εκατοντάδες αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας και στα σημεία όπου θα βρίσκεται ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.
Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο καθώς εκτιμάται ότι η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων και πορειών ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών αδικημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να προκληθεί σημαντική διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή και ευρύτερα στον Δήμο Αθηναίων.
Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.
Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς και λόγω συγκεντρώσεων-πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί, θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της πόλης.
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά της Πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές Λεωφόρους, όπως η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια επιπλέον οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο.
Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Η ΕΛ.ΑΣ συστήνει στους οδηγούς, για να μην ταλαιπωρηθούν, να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδίως όλη τη μέρα, την Τετάρτη και να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σε όσους επιλέξουν να κινηθούν με τα οχήματά τους συστήνεται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.
Τέλος, όπως σημειώνεται, ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των οδηγών για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Σημειώνεται πως, επί ποδός θα βρίσκονται εκατοντάδες αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας και στα σημεία όπου θα βρίσκεται ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.
Η ΕΛ.ΑΣ. απαγορεύει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσειςΤην ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως θα απαγορεύονται από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο καθώς εκτιμάται ότι η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων και πορειών ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών αδικημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να προκληθεί σημαντική διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή και ευρύτερα στον Δήμο Αθηναίων.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από την 06:00’ ώρα της Τετάρτης 7-10-2026 έως την 06:00’ ώρα της Πέμπτης 8-10-2026 με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:
Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.
Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.
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