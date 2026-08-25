Η Ρίτα Όρα έκανε σαφάρι στην Αφρική: Είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό το ταξίδι ζωής
Η Ρίτα Όρα έκανε σαφάρι στην Αφρική: Είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό το ταξίδι ζωής
Έκλαψα μερικές φορές, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Σαφάρι στην Αφρική έκανε η Ρίτα Όρα και δήλωσε ευγνώμων για την εμπειρία αυτή, καθώς θεωρεί πως είναι ένα ταξίδι ζωής.
Η τραγουδίστρια σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου εξήγησε πως καθ' όλη τη διάρκεια είχε την ευκαιρία να αφήσει το κινητό της στην άκρη και να είναι ουσιαστικά παρούσα στη στιγμή, με τις εικόνες που αντίκρισε να της μένουν αξέχαστες.
Η Ρίτα Όρα μοιράστηκε πλούσιο υλικό στο προφίλ της, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Τα λόγια πραγματικά δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο πολύ με έχει αλλάξει ψυχικά το να αφήσω το κινητό μου στην άκρη και απλώς να υπάρχω. Τους τελευταίους μήνες ήμουν συνεχώς σε τρελούς ρυθμούς και το να μπορώ απλώς να υπάρχω μέσα σε όλο αυτό ήταν η απόλυτη επανεκκίνηση».
Δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου εξήγησε πως καθ' όλη τη διάρκεια είχε την ευκαιρία να αφήσει το κινητό της στην άκρη και να είναι ουσιαστικά παρούσα στη στιγμή, με τις εικόνες που αντίκρισε να της μένουν αξέχαστες.
Η Ρίτα Όρα μοιράστηκε πλούσιο υλικό στο προφίλ της, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Τα λόγια πραγματικά δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο πολύ με έχει αλλάξει ψυχικά το να αφήσω το κινητό μου στην άκρη και απλώς να υπάρχω. Τους τελευταίους μήνες ήμουν συνεχώς σε τρελούς ρυθμούς και το να μπορώ απλώς να υπάρχω μέσα σε όλο αυτό ήταν η απόλυτη επανεκκίνηση».
Δείτε βίντεο
Στη συνέχεια η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τα πρόσωπα που τη βοήθησαν να ζήσει το ταξίδι αυτό, αποκαλύπτοντας πως έκλαψε αρκετές φορές από συγκίνηση: «Είμαι τόσο ευγνώμων. Ευχαριστώ την @hyltonlangleysafaris που μας βοήθησε να οργανώσουμε αυτό το ταξίδι ζωής (το ξύπνημα στις 5:30 το πρωί άξιζε απόλυτα) μέσω της Singita – Kruger Park. @singita_ μας κακομάθατε και σίγουρα έκλαψα μερικές φορές. Παιδιά, το να βλέπω για πρώτη φορά έναν ρινόκερο από κοντά στην πραγματική ζωή (τόσο απίστευτο!) και να βλέπω ένα λιοντάρι και μια λέαινα να ζευγαρώνουν... Δεν το ανέβασα γιατί είναι αρκετά έντονο, αλλά ΟΥΑΟΥ, απλώς ΟΥΑΟΥ. Ετοιμαστείτε για περισσότερο περιεχόμενο, αυτό είναι μόνο το πρώτο μέρος».
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