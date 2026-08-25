Η Ρίτα Όρα έκανε σαφάρι στην Αφρική: Είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό το ταξίδι ζωής

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Στη συνέχεια η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τα πρόσωπα που τη βοήθησαν να ζήσει το ταξίδι αυτό, αποκαλύπτοντας πως έκλαψε αρκετές φορές από συγκίνηση: «Είμαι τόσο ευγνώμων. Ευχαριστώ την @hyltonlangleysafaris που μας βοήθησε να οργανώσουμε αυτό το ταξίδι ζωής (το ξύπνημα στις 5:30 το πρωί άξιζε απόλυτα) μέσω της Singita – Kruger Park. @singita_ μας κακομάθατε και σίγουρα έκλαψα μερικές φορές. Παιδιά, το να βλέπω για πρώτη φορά έναν ρινόκερο από κοντά στην πραγματική ζωή (τόσο απίστευτο!) και να βλέπω ένα λιοντάρι και μια λέαινα να ζευγαρώνουν... Δεν το ανέβασα γιατί είναι αρκετά έντονο, αλλά ΟΥΑΟΥ, απλώς ΟΥΑΟΥ. Ετοιμαστείτε για περισσότερο περιεχόμενο, αυτό είναι μόνο το πρώτο μέρος».