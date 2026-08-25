Ο Μιχάλης Μαρίνος ταξίδεψε στα νησιά Phi Phi: 14 χρόνια μετά εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο
Ο Μιχάλης Μαρίνος ταξίδεψε στα νησιά Phi Phi: 14 χρόνια μετά εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο
Ο ηθοποιός ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες στα social media από τις βουτιές του στη θάλασσα και το κολύμπι με τα ψάρια
Στα νησιά Phi Phi της Ταϊλάνδης ταξίδεψε ο Μιχάλης Μαρίνος για δεύτερη φορά, σημειώνοντας πως 14 χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη, το μέρος αυτό εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα του σε όλο τον κόσμο.
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ανέβασε στο Instagram βίντεο από τις βουτιές του στο νερό και το κολύμπι δίπλα στα ψάρια, καθώς και φωτογραφίες όπου πόζαρε πάνω σε βάρκα με το μαγιό του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μιχάλης Μαρίνος έγραψε χαρακτηριστικά: «14 χρόνια μετά... εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο!!».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ανέβασε στο Instagram βίντεο από τις βουτιές του στο νερό και το κολύμπι δίπλα στα ψάρια, καθώς και φωτογραφίες όπου πόζαρε πάνω σε βάρκα με το μαγιό του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μιχάλης Μαρίνος έγραψε χαρακτηριστικά: «14 χρόνια μετά... εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο!!».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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