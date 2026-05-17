Μιχάλης Μαρίνος: Ο Ακύλας μας έδωσε το δικό του όνειρο και μας έκανε να πιστέψουμε στο θαύμα
Ο ηθοποιός και παρουσιαστής της εκπομπής «Eurovision Night» σχολίασε τον μεγάλο τελικό της 70ής διοργάνωσης
Μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον μεγάλο τελικό της Eurovision και την κατάκτηση της δέκατης θέσης, ο Μιχάλης Μαρίνος ήταν ένα ακόμη πρόσωπο του καλλιτεχνικού κόσμου που σχολίασε το αποτέλεσμα.
Ο ηθοποιός, που είχε αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής στην ΕΡΤ «Eurovision Night», υποστήριξε πως ο κόσμος «ταξίδεψε» μαζί με τον τραγουδιστή και το όνειρό του. Σύμφωνα με εκείνον, έκανε τους θαυμαστές του Διαγωνισμού Τραγουδιού να πιστέψει ότι το θαύμα είναι εφικτό.
«Ο Ακύλας μας έδωσε το δικό του όνειρο. Ταξιδέψαμε με το δικό του όνειρό του. Ο Ακύλας έφερε το όνειρο του παιδιού και μας έκανε να πιστέψουμε στο θαύμα. Όλοι είχαμε πιστέψει ότι θα κερδίσουμε και ότι πηγαίναμε για την πρωτιά», είπε αρχικά ο Μιχάλης Μαρίνος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου.
Μεταξύ άλλων, συνεχάρη τους δύο Έλληνες που βρίσκονταν στη βουλγαρική αποστολή, τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτώρια Χαλκίτη. «Να πούμε συγχαρητήρια και στην ελληνική ψυχή της βουλγάρικης συμμετοχής. Ήταν υψηλό το επίπεδο φέτος. Ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός, ήταν σαν να το έκανε χρόνια. Ο Ακύλας δεν πρέπει να ζητάει συγγνώμη, εμείς πρέπει να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ», σημείωσε.
Κάνοντας το δικό του σχόλιο για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των επιτροπών, ο ηθοποιός τόνισε πως οι ψήφοι ήταν απρόβλεπτες και χωρίς σαφή κατεύθυνση. «Από την αρχή κατάλαβα ότι οι βαθμοί των επιτροπών ήταν άλλα ντάλα. Η διασπορά των 12αριών δεν έχει ξαναγίνει, έφευγαν δεξιά κι αριστερά χωρίς να επικεντρώνονται κάπου», πρόσθεσε.
