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Δύο νεκροί μετά από φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές
Δύο νεκροί μετά από φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές
Η Ρουμανία δεν σχολίασε την αιτία της πυρκαγιάς, αλλά ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι προκλήθηκε από ρωσικά drones
Δύο μέλη του πληρώματος εμπορικού πλοίου έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σκάφος και 11 άλλοι άνθρωποι διασώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται.
Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η ρουμανική ακτοφυλακή είχε ενημερωθεί από το επιχειρησιακό κέντρο της Κωνστάντζας, στη Μαύρη Θάλασσα, γύρω στις 11.00 (τοπική ώρα, 13.00 ώρα Ελλάδας) για πυρκαγιά σε εμπορικό σκάφος στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών χιλιομέτρων νοτίως του Σφίντου Γκεόργκε.
Η Ρουμανία δεν σχολίασε την αιτία της πυρκαγιάς, αλλά ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι προκλήθηκε από ρωσικά drones. Επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ατόμου στο περιστατικό, αλλά ανέφερε ότι ένα δεύτερο άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.
«Μια φρικτή επίθεση από δύο ρωσικά drones εναντίον ενός μη πολεμικού πλοίου σε ουδέτερα ύδατα, το οποίο μετέφερε καλαμπόκι και ανήκε στην Τουρκία. Στο πλοίο επέβαιναν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας», έγραψε στο X.
«Μέχρι στιγμής, δυστυχώς, γνωρίζουμε ότι ο καπετάνιος του πλοίου σκοτώθηκε... Η τύχη ενός ακόμη ατόμου εξακολουθεί να διερευνάται. Διασώθηκαν έντεκα μέλη του πληρώματος, ένα από τα οποία τραυματίστηκε».
Οι ρωσικές αρχές δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλιο. Σε προηγούμενο ημερήσιο δελτίο Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αναφερόταν ότι η Ρωσία είχε χτυπήσει δύο φορτηγά πλοία.
Τα ρουμανικά ΜΜΕ είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε μια πετρελαϊκή πλατφόρμα που διαχειρίζεται η ρουμανική ενεργειακή εταιρεία OMV Petrom, η οποία δήλωσε στον ρουμανικό ιστότοπο HotNews.ro ότι η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά.
Το πλοίο, που έπλεε υπό τη σημαία του Σεντ Κιτς και Νέβις, κατευθυνόταν προς τη Ραβέννα της Ιταλίας και είχε αγκυροβολήσει για τελευταία φορά στο ουκρανικό λιμάνι του Ιζμαίλ, σύμφωνα με τον ιστότοπο VesselFinder.com.
Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πριν τέσσερα χρόνια, έχει παρατηρήσει ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, καθώς και νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα κατά μήκος βασικών εμπορικών και ενεργειακών διαδρομών.
Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η ρουμανική ακτοφυλακή είχε ενημερωθεί από το επιχειρησιακό κέντρο της Κωνστάντζας, στη Μαύρη Θάλασσα, γύρω στις 11.00 (τοπική ώρα, 13.00 ώρα Ελλάδας) για πυρκαγιά σε εμπορικό σκάφος στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών χιλιομέτρων νοτίως του Σφίντου Γκεόργκε.
🚨 BREAKING: 🇹🇷🇷🇴 A Turkish cargo ship, the Royad Mammadov, was struck by a suspected drone in the Black Sea about 20 nautical miles off Romania’s coast, near the Pescăruș oil platform. A major fire broke out and the vessel is at risk of sinking.— World Conflict (@WorldConflict_X) October 5, 2026
The captain was injured and 13… pic.twitter.com/og9WmQBfYG
Η Ρουμανία δεν σχολίασε την αιτία της πυρκαγιάς, αλλά ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι προκλήθηκε από ρωσικά drones. Επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ατόμου στο περιστατικό, αλλά ανέφερε ότι ένα δεύτερο άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.
«Μια φρικτή επίθεση από δύο ρωσικά drones εναντίον ενός μη πολεμικού πλοίου σε ουδέτερα ύδατα, το οποίο μετέφερε καλαμπόκι και ανήκε στην Τουρκία. Στο πλοίο επέβαιναν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας», έγραψε στο X.
«Μέχρι στιγμής, δυστυχώς, γνωρίζουμε ότι ο καπετάνιος του πλοίου σκοτώθηκε... Η τύχη ενός ακόμη ατόμου εξακολουθεί να διερευνάται. Διασώθηκαν έντεκα μέλη του πληρώματος, ένα από τα οποία τραυματίστηκε».
Οι ρωσικές αρχές δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλιο. Σε προηγούμενο ημερήσιο δελτίο Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αναφερόταν ότι η Ρωσία είχε χτυπήσει δύο φορτηγά πλοία.
Τα ρουμανικά ΜΜΕ είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε μια πετρελαϊκή πλατφόρμα που διαχειρίζεται η ρουμανική ενεργειακή εταιρεία OMV Petrom, η οποία δήλωσε στον ρουμανικό ιστότοπο HotNews.ro ότι η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά.
Το πλοίο, που έπλεε υπό τη σημαία του Σεντ Κιτς και Νέβις, κατευθυνόταν προς τη Ραβέννα της Ιταλίας και είχε αγκυροβολήσει για τελευταία φορά στο ουκρανικό λιμάνι του Ιζμαίλ, σύμφωνα με τον ιστότοπο VesselFinder.com.
Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πριν τέσσερα χρόνια, έχει παρατηρήσει ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, καθώς και νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα κατά μήκος βασικών εμπορικών και ενεργειακών διαδρομών.
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