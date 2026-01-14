Με τη σύζυγό του και τις κόρες του στην πρεμιέρα της ταινίας The Rip ο Ματ Ντέιμον
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Συνοδευόμενος από τις κόρες του και τη σύζυγό του εμφανίστηκε ο Ματ Ντέιμον στην πρεμιέρα της ταινίας The Rip στη Νέα Υόρκη. Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου ο 55χρονος ηθοποιός μαζί με τη γυναίκα του, Λουτσιάνα, και τις τρεις από τις τέσσερις κόρες τους πόζαραν μαζί στους φωτογράφους.
Η 19χρονη Ιζαμπέλα επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα με λευκές τιράντες, η κατά δύο χρόνια μικρότερή της Τζία προτίμησε ένα navy φόρεμα, ενώ η 15χρονη Στέλα εμφανίστηκε με μαύρο φόρεμα με λευκά πουά. Η Λουτσιάνα, από την πλευρά της, εντυπωσίασε με ένα κόκκινο στράπλες φόρεμα, ποζάροντας δίπλα στις κόρες της. Η θετή κόρη του ηθοποιού, Αλέξια, φωτογραφήθηκε με την οικογένεια στο εσωτερικό του χώρου της εκδήλωσης.
Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε το Entertainment Tonight στο X, ο Ντέιμον φαίνεται να δέχεται πειράγματα από την κόρη του Τζία για τις πόζες του στο κόκκινο χαλί. Ο σταρ του Χόλιγουντ επέστρεφε στην οικογένειά του μετά τις φωτογραφίες, όταν η Τζία του είπε: «Γιατί στέκεσαι έτσι;», πλησιάζοντάς τον με τα χέρια αμήχανα ανοιχτά, μιμούμενη τη στάση του. Ο Ντέιμον χαμογέλασε και αντέγραψε παιχνιδιάρικα την πόζα της κόρης του.
Matt Damon’s daughter ripped into his posing with Ben Affleck at ‘The Rip’ premiere. 😭 pic.twitter.com/hLXuhi3hA3— Entertainment Tonight (@etnow) January 14, 2026
@pagesix
Matt Damon brought his family to "The Rip" premiere in NYC 🥹♬ supercut - 𓆩❤︎𓆪
