Με τη σύζυγό του και τις κόρες του στην πρεμιέρα της ταινίας The Rip ο Ματ Ντέιμον
GALA
Ματ Ντέιμον κόρες Σύζυγος πρεμιέρα

Με τη σύζυγό του και τις κόρες του στην πρεμιέρα της ταινίας The Rip ο Ματ Ντέιμον

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους

Με τη σύζυγό του και τις κόρες του στην πρεμιέρα της ταινίας The Rip ο Ματ Ντέιμον
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνοδευόμενος από τις κόρες του και τη σύζυγό του εμφανίστηκε ο Ματ Ντέιμον στην πρεμιέρα της ταινίας The Rip στη Νέα ΥόρκηΤην Τρίτη 13 Ιανουαρίου ο 55χρονος ηθοποιός μαζί με τη γυναίκα του, Λουτσιάνα, και τις τρεις από τις τέσσερις κόρες τους πόζαραν μαζί στους φωτογράφους.

Η 19χρονη Ιζαμπέλα επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα με λευκές τιράντες, η κατά δύο χρόνια μικρότερή της Τζία προτίμησε ένα navy φόρεμα, ενώ η 15χρονη Στέλα εμφανίστηκε με μαύρο φόρεμα με λευκά πουά. Η Λουτσιάνα, από την πλευρά της, εντυπωσίασε με ένα κόκκινο στράπλες φόρεμα, ποζάροντας δίπλα στις κόρες της. Η θετή κόρη του ηθοποιού, Αλέξια, φωτογραφήθηκε με την οικογένεια στο εσωτερικό του χώρου της εκδήλωσης.

Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε το Entertainment Tonight στο X, ο Ντέιμον φαίνεται να δέχεται πειράγματα από την κόρη του Τζία για τις πόζες του στο κόκκινο χαλί. Ο σταρ του Χόλιγουντ επέστρεφε στην οικογένειά του μετά τις φωτογραφίες, όταν η Τζία του είπε: «Γιατί στέκεσαι έτσι;», πλησιάζοντάς τον με τα χέρια αμήχανα ανοιχτά, μιμούμενη τη στάση του. Ο Ντέιμον χαμογέλασε και αντέγραψε παιχνιδιάρικα την πόζα της κόρης του.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή τους


@pagesix

Matt Damon brought his family to "The Rip" premiere in NYC 🥹

♬ supercut - 𓆩❤︎𓆪


Με τη σύζυγό του και τις κόρες του στην πρεμιέρα της ταινίας The Rip ο Ματ Ντέιμον
Κλείσιμο

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης