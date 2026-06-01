Βάλια Χατζηθεοδώρου: Είμαι σχεδόν δύο χρόνια μόνη μου και το απολαμβάνω πολύ
Πίστευα ότι θα μου έλειπε πάρα πολύ η συντροφικότητα, συμπλήρωσε
Μία αναφορά στα προσωπικά της έκανε η Βάλια Χατζηθεοδώρου, εξηγώντας ότι είναι μόνη της εδώ και περίπου δύο χρόνια. Αν και αγαπά τη συντροφικότητα, δεν της λείπει μία σχέση. Αντιθέτως, απολαμβάνει πολύ αυτή τη φάση της ζωής της.
Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, και ρωτήθηκε αρχικά για το αν δέχεται φλερτ, με την ίδια να απαντά αρνητικά. «Δεν με φλερτάρουν οι άνδρες έξω. Νομίζω γενικά οι άντρες λίγο με το φλερτ έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, όχι ότι στα social μου στέλνουν. Γενικά τίποτα. Έχω φίλες, ας πούμε, που στα social γίνεται χαμός, τους στέλνουν μηνύματα, αυτά. Κι εγώ κάνω refresh, refresh, refresh. Εντάξει, τι να κάνουμε».
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, διευκρίνισε πως εξακολουθεί να μη έχει κάποιον σύντροφο. «Πίστευα ότι θα μου λείπει πάρα πολύ η συντροφικότητα, και ότι είχα μάθει κάπως να είμαι σε σχέσεις. Τώρα που είμαι σχεδόν δυο χρόνια μόνη μου, απολαμβάνω πολύ το πώς είμαι», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Κλείνοντας, δήλωσε ανοιχτή σε μία νέα σχέση, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι το αποζητά. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Τώρα, προφανώς, αν είναι να έρθει κάτι καλό εννοείται, με χαρά. Αλλά δεν είναι ότι το αποζητώ. Συνήθως, όταν αποζητάς και κάτι, κάνεις και τις λάθος κινήσεις, και επειδή την έχω πατήσει είπα να αφήσω λίγο τα πράγματα να κυλήσουν με ροή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση (που είχα πει ότι είχα βρει μηνύματα σε κινητό συντρόφου μου) είχα πει ότι είχα παραμελήσει κι εγώ λίγο τη σχέση. Οπότε, κάπως αυτό μπορεί και να το δικαιολόγησα. Καλό είναι αυτά να μη γίνονται, βέβαια. Εντάξει; Αυτά».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
