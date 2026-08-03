Η Νατάσσα Μποφίλιου αποχαιρετά τον Λάκη Χαλκιά: Μια σπουδαία, εμβληματική φωνή
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Νατάσσα Μποφίλιου Λάκης Χαλκιάς

Η Νατάσσα Μποφίλιου αποχαιρετά τον Λάκη Χαλκιά: Μια σπουδαία, εμβληματική φωνή

Η τραγουδίστρια είπε το δικό της «αντίο» στον ερμηνευτή που έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια

Η Νατάσσα Μποφίλιου αποχαιρετά τον Λάκη Χαλκιά: Μια σπουδαία, εμβληματική φωνή
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Το δικό της «αντίο» στον Λάκη Χαλκιά είπε μέσα από τα social media η Νατάσσα Μποφίλιου. Ο ερμηνευτής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια.

Η τραγουδίστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στάθηκε τόσο στην καλλιτεχνική του διάσταση, κάνοντας λόγο για μια εμβληματική φωνή, όσο και στην προσωπικότητά του. Παράλληλα, ευχήθηκε συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

«Μια σπουδαία, εμβληματική φωνή κι ένας καλός άνθρωπος έφυγε σήμερα. Βαθιά συλλυπητήρια στους οικείους του. Καλό ταξίδι», έγραψε χαρακτηριστικά η Νατάσσα Μποφίλιου αποχαιρετώντας τον Λάκη Χαλκιά.

Η ανάρτηση της Νατάσσας Μποφίλιου

Η Νατάσσα Μποφίλιου αποχαιρετά τον Λάκη Χαλκιά: Μια σπουδαία, εμβληματική φωνή
1 ΣΧΟΛΙΟ

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