Ξεκίνησε σήμερα η νέα επιδότηση στο diesel
Ξεκίνησε σήμερα η νέα επιδότηση στο diesel
Η ενίσχυση θα ισχύσει για ολόκληρο τον μήνα και θα προστεθεί στην έκπτωση των 5 λεπτών που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια από τις 14 Ιουλίου
Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 1/8 η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο κόστος μετακίνησης για επαγγελματίες και νοικοκυριά.
Το μέτρο θα ισχύσει έως και τις 31 Αυγούστου.
Η παρέμβαση προβλέπει πρόσθετη επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία έρχεται να προστεθεί στη συμφωνία κυβέρνησης και διυλιστηρίων για έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο diesel. Η δημοσιονομική δαπάνη της νέας παρέμβασης ανέρχεται σε 29 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης κινείται σήμερα πολύ κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται στα 2,05-2,06 ευρώ το λίτρο, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Το μέτρο θα ισχύσει έως και τις 31 Αυγούστου.
Η παρέμβαση προβλέπει πρόσθετη επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία έρχεται να προστεθεί στη συμφωνία κυβέρνησης και διυλιστηρίων για έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο diesel. Η δημοσιονομική δαπάνη της νέας παρέμβασης ανέρχεται σε 29 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης κινείται σήμερα πολύ κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται στα 2,05-2,06 ευρώ το λίτρο, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
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