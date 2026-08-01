Ξεκίνησε σήμερα η νέα επιδότηση στο diesel

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 1/8, με στόχο να περιοριστεί τογια επαγγελματίες και νοικοκυριά.Η παρέμβαση προβλέπει πρόσθετη επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία έρχεται να προστεθεί στη συμφωνία κυβέρνησης και διυλιστηρίων για έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο diesel. Η δημοσιονομική δαπάνη της νέας παρέμβασης ανέρχεται σε 29 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης κινείται σήμερα πολύ κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται στα 2,05-2,06 ευρώ το λίτρο, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.