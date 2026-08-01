Οι καπνοί από τις φωτιές σε Βοιωτία, Αττική και Αργολίδα έφτασαν έως τη Βόρεια Αφρική, διένυσαν πάνω από 750 χιλιόμετρα
Οι καπνοί από τις φωτιές σε Βοιωτία, Αττική και Αργολίδα έφτασαν έως τη Βόρεια Αφρική, διένυσαν πάνω από 750 χιλιόμετρα
Φωτογραφία από δορυφορική εικόνα
Οι καπνοί από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή σε περιοχές της Βοιωτίας, της Αττικής και της Αργολίδας έχουν εξαπλωθεί σε τεράστια έκταση, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του δορυφόρου Meteosat-12 της EUMETSAT, τις οποίες επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Όπως προκύπτει από τις εικόνες που καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (1/8), το νέφος καπνού – κυρίως από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, κοντά στο Πόρτο Γερμενό – έχει καλύψει μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου και εκτείνεται μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έχοντας διανύσει απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιομέτρων.
Σημειώνεται ότι θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη. Ο χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί του Σαββάτου (1/8).
Στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές του ανέμου έφτασαν στα 130 km/h, στην Πεντέλη-κορυφή στα 112 km/h και στο νότιο Ρέθυμνο οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 96 km/h.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου.
Όπως προκύπτει από τις εικόνες που καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (1/8), το νέφος καπνού – κυρίως από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, κοντά στο Πόρτο Γερμενό – έχει καλύψει μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου και εκτείνεται μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έχοντας διανύσει απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιομέτρων.
Σημειώνεται ότι θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη. Ο χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί του Σαββάτου (1/8).
Θυελλώδεις άνεμοι σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη
Στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές του ανέμου έφτασαν στα 130 km/h, στην Πεντέλη-κορυφή στα 112 km/h και στο νότιο Ρέθυμνο οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 96 km/h.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου.
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