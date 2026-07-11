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Η Τέιλορ Σουίφτ πλήρωσε 160.000 δολάρια στον δήμο της Νέας Υόρκης για τον γάμο της
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Νέα Υόρκη Τράβις Κέλσι Γάμος Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ πλήρωσε 160.000 δολάρια στον δήμο της Νέας Υόρκης για τον γάμο της

Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων παραμένει αδιευκρίνιστο, αλλά εκτιμάται πως ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια

Η Τέιλορ Σουίφτ πλήρωσε 160.000 δολάρια στον δήμο της Νέας Υόρκης για τον γάμο της
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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι αποκάλυψε την Παρασκευή ότι η Τέιλορ Σουίφτ κατέβαλε 160.000 δολάρια στον δήμο για τα έξοδα, κυρίως της αστυνομίας, που αφορούσαν τον γάμο της, ο οποίος τελέστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

Για τον γάμο της δημοφιλούς τραγουδίστριας με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι, στο εμβληματικό στάδιο του Μανχάταν, απαιτήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάπτυξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων παραμένει αδιευκρίνιστο, αλλά το περιοδικό Forbes εκτιμά πως ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Οι νεόνυμφοι δώρισαν επίσης 26 εκατ. δολάρια σε ΜΚΟ, κυρίως στη Νέα Υόρκη και το Κάνσας Σίτι, όπου αγωνίζεται ο αθλητής.
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