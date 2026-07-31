Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κάρυστο, δείτε βίντεο
Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κάρυστο, δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα
Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εύβοια, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Εξαιτίας της πυρκαγιάς στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ακόμα στο σημείο 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας ενώ καθ'όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
Δείτε βίντεο από την φωτιά
Εξαιτίας της πυρκαγιάς στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανατολική_Επέκταση_Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Αετό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας ενώ καθ'όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
Δείτε βίντεο από την φωτιά
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