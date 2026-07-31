«Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι στην επόμενη πενταμερή για να καταλήξουμε σε μια λύση», είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένα Έθνη Αντόνιο Γκουτέρες Κυπριακό Κύπρος

«Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι στην επόμενη πενταμερή για να καταλήξουμε σε μια λύση», είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ

«Η επίσκεψή μου στην Κύπρο έδειξε ότι, σε μια περιοχή που αλλάζει ταχύτατα και γίνεται ολοένα και πιο ασταθής, η αναζήτηση λύσεων είναι πιο επείγουσα από ποτέ», ανέφερε  ο Αντόνιο Γκουτέρες

«Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι στην επόμενη πενταμερή για να καταλήξουμε σε μια λύση», είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ
Την πρόθεση του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5+1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων, σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

«Η επίσκεψή μου στην Κύπρο έδειξε ότι, σε μια περιοχή που αλλάζει ταχύτατα και γίνεται ολοένα και πιο ασταθής, η αναζήτηση λύσεων είναι πιο επείγουσα από ποτέ», ανέφερε.



Ο ΓΓ ΟΗΕ σημείωσε ότι η απόφασή του να συγκαλέσει νέα συνάντηση σε σχήμα 5+1 βασίστηκε στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα επόμενα βήματα στη διαδικασία.

«Με βάση τις συζητήσεις μας για την πορεία προς τα εμπρός, αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω ακόμη μία συνάντηση 5+1, μετά από επαρκή προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εργαστούν σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές στην Κύπρο και τις εγγυήτριες δυνάμεις, με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχία της συνάντησης.

Κλείσιμο
«Θα εργαστούμε σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές και τους εγγυητές, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της συνάντησης», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας.

Απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο ουσιαστική και επαρκής προετοιμασία για τη συνάντηση 5+1, ο ΓΓ ΟΗΕ υπογράμμισε ότι οι προηγούμενες συναντήσεις δεν κατέστη δυνατό να καταλήξουν σε συμπεράσματα επειδή δεν είχαν προετοιμαστεί επαρκώς.

«Εννοώ ότι είχαμε αρκετές συναντήσεις σε σχήμα 5+1 οι οποίες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμπεράσματα, επειδή δεν είχαν προετοιμαστεί καλά. Αυτή τη φορά, πρέπει να προετοιμάσουμε καλά την επόμενη συνάντηση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα οδηγήσει στη λύση», απάντησε ο Γενικός Γραμματέας.

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης