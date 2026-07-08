Η σέξι εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν με πολύ κοντό σατέν σορτσάκι στο Παρίσι
Η σέξι εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν με πολύ κοντό σατέν σορτσάκι στο Παρίσι
Η ηθοποιός βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προώθησης της ταινίας «Οδύσσεια» όπου υποδύεται την Καλυψώ
Μία σέξι εμφάνιση έκανε η Σαρλίζ Θερόν στο Παρίσι, φορώντας πολύ κοντό σατέν σορτσάκι, σε γαλάζιο χρώμα.
Η ηθοποιός βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προώθησης της ταινίας «Οδύσσεια», όπου υποδύεται την Καλυψώ, μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ και Λουπίτα Νιόνγκο, και επέλεξε ένα look με το οποίο ανέδειξε τα καλλίγραμμα πόδια της.
Η Θερόν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της φορώντας oversized μαύρο σακάκι, κίτρινο πουκάμισο, ψηλοτάκουνα πέδιλα και μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε βίντεο από την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν
Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο, η Θερόν έκανε μία αποκαλύπτική ανάρτηση στο προφίλ της, μαγεύοντας τους εκατομμύρια followers της, ποζάροντας γυμνή, φορώντας μόνο τα διαμαντένια σκουλαρίκια της.
Η ηθοποιός βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προώθησης της ταινίας «Οδύσσεια», όπου υποδύεται την Καλυψώ, μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ και Λουπίτα Νιόνγκο, και επέλεξε ένα look με το οποίο ανέδειξε τα καλλίγραμμα πόδια της.
Η Θερόν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της φορώντας oversized μαύρο σακάκι, κίτρινο πουκάμισο, ψηλοτάκουνα πέδιλα και μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε βίντεο από την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν
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Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο, η Θερόν έκανε μία αποκαλύπτική ανάρτηση στο προφίλ της, μαγεύοντας τους εκατομμύρια followers της, ποζάροντας γυμνή, φορώντας μόνο τα διαμαντένια σκουλαρίκια της.
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