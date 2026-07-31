Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τις φωτιές: Οδηγίες προστασίας από τον καπνό, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία