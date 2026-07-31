Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τις φωτιές: Οδηγίες προστασίας από τον καπνό, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τις φωτιές: Οδηγίες προστασίας από τον καπνό, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία
Με αφορμή την αντιπυρική περίοδο και τις πυρκαγιές που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, το υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω εγκυκλίου που εξέδωσε πριν από πέντε ημέρες η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.
Ιδιαίτερα ευάλωτοι θεωρούνται οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες, οι καπνιστές, καθώς και όσοι πάσχουν από άσθμα, χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Η έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και το αναπνευστικό, βήχα, δύσπνοια, κρίσεις άσθματος, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε καρδιαγγειακά επεισόδια.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.
Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.
Ιδιαίτερα ευάλωτοι θεωρούνται οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες, οι καπνιστές, καθώς και όσοι πάσχουν από άσθμα, χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Η έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και το αναπνευστικό, βήχα, δύσπνοια, κρίσεις άσθματος, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε καρδιαγγειακά επεισόδια.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.
Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ
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