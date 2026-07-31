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Φωτιά στον Ασπρόπυργο στην θέση Λάκκα Κάτσαρη, επιχειρούν 9 εναέρια
Φωτιά στον Ασπρόπυργο στην θέση Λάκκα Κάτσαρη, επιχειρούν 9 εναέρια
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 5 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην θέση Λάκκα Κατσαρή, στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
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