Ο Κάνιε Γουέστ και η πρώην βοηθός του βρίσκονται κοντά σε συμβιβασμό μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση
Ο Κάνιε Γουέστ και η πρώην βοηθός του βρίσκονται κοντά σε συμβιβασμό μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση
Η Λόρεν Πισιότα είχε καταθέσει αγωγή κατά του ράπερ τον περασμένο Ιούλιο
Ο Κάνιε Γουέστ και η πρώην βοηθός του, Λόρεν Πισιότα, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για συμβιβασμό, μετά την αγωγή της, η οποία περιλάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και σειρά άλλων σοκαριστικών ισχυρισμών.
Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα, που εξασφάλισε το TMZ, οι δικηγόροι των δύο πλευρών συναντήθηκαν στις 4 Ιουνίου για διαμεσολάβηση και συμφώνησαν κατ’ αρχήν να διευθετήσουν την υπόθεση. Το δικαστήριο αφαίρεσε την επόμενη ακρόαση από το πρόγραμμα, ώστε να δώσει στα μέρη χρόνο να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.
Η Λόρεν κατέθεσε αγωγή κατά του ράπερ, τον Ιούνιο του 2024, ισχυριζόμενη ότι την απέλυσε, αφού της είχε στείλει χυδαία σεξουαλικά μηνύματα και βίντεο. Σε ένα από τα μηνύματα φέρεται να έγραφε: «Το πρόβλημά μου είναι ότι θέλω να κάνω σεξ, αλλά μετά, όταν κάνω σεξ, θέλω μια κοπέλα να μου λέει πόσο δυνατά την έχουν γ....ει, ενώ τη γ....ω. Μετά θέλω να με απατήσει».
Η Λόρεν ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Κάνιε αυνανίστηκε και άγγιξε τον κόλπο της σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν, πριν αποκοιμηθεί στη μέση μιας πρότασης.
Η πρώην βοηθός δεν είναι η μόνη που έχει διατυπώσει πρόσφατα καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση κατά του Κάνιε Γουέστ. Μία άλλη γυναίκα ονόματι Τζεν Αν μίλησε αυτόν τον μήνα στην κάμερα του BBC και ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ την κακοποίησε σεξουλαλικά και τη μεταχειρίστηκε βίαια το 2010, ενώ περνούσε από οντισιόν για έναν ρόλο σε μουσικό του βίντεο με το μουσικό ντουέτο La Roux.
Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα, που εξασφάλισε το TMZ, οι δικηγόροι των δύο πλευρών συναντήθηκαν στις 4 Ιουνίου για διαμεσολάβηση και συμφώνησαν κατ’ αρχήν να διευθετήσουν την υπόθεση. Το δικαστήριο αφαίρεσε την επόμενη ακρόαση από το πρόγραμμα, ώστε να δώσει στα μέρη χρόνο να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.
Η Λόρεν κατέθεσε αγωγή κατά του ράπερ, τον Ιούνιο του 2024, ισχυριζόμενη ότι την απέλυσε, αφού της είχε στείλει χυδαία σεξουαλικά μηνύματα και βίντεο. Σε ένα από τα μηνύματα φέρεται να έγραφε: «Το πρόβλημά μου είναι ότι θέλω να κάνω σεξ, αλλά μετά, όταν κάνω σεξ, θέλω μια κοπέλα να μου λέει πόσο δυνατά την έχουν γ....ει, ενώ τη γ....ω. Μετά θέλω να με απατήσει».
Kanye West nearing settlement with ex-assistant suing him for sexual assault.— TMZ (@TMZ) June 30, 2026
Details: https://t.co/xzX1kMux6w pic.twitter.com/jNc4f3edyO
Η πρώην βοηθός δεν είναι η μόνη που έχει διατυπώσει πρόσφατα καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση κατά του Κάνιε Γουέστ. Μία άλλη γυναίκα ονόματι Τζεν Αν μίλησε αυτόν τον μήνα στην κάμερα του BBC και ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ την κακοποίησε σεξουλαλικά και τη μεταχειρίστηκε βίαια το 2010, ενώ περνούσε από οντισιόν για έναν ρόλο σε μουσικό του βίντεο με το μουσικό ντουέτο La Roux.
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