Ο Κάνιε Γουέστ και η πρώην βοηθός του βρίσκονται κοντά σε συμβιβασμό μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Η Λόρεν κατέθεσε αγωγή κατά του ράπερ, τον Ιούνιο του 2024, ισχυριζόμενη ότι την απέλυσε, αφού της είχε στείλει χυδαία σεξουαλικά μηνύματα και βίντεο. Σε ένα από τα μηνύματα φέρεται να έγραφε:





Η Λόρεν ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Κάνιε αυνανίστηκε και άγγιξε τον κόλπο της σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν, πριν αποκοιμηθεί στη μέση μιας πρότασης.