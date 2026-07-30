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Νεκρός ανασύρθηκε 57χρονος από τη θάλασσα στο Μαλάκι Μαγνησίας, τον αναζητούσε η οικογένειά του
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Νεκρός ανασύρθηκε 57χρονος από τη θάλασσα στο Μαλάκι Μαγνησίας, τον αναζητούσε η οικογένειά του

Η σορός του διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου

Νεκρός ανασύρθηκε 57χρονος από τη θάλασσα στο Μαλάκι Μαγνησίας, τον αναζητούσε η οικογένειά του
Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 57χρονου άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από  θαλάσσια περιοχή στο Μαλάκι Μαγνησίας, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, στο πρόσωπό του διαπιστώθηκαν αμυχές, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές. Προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο άνδρας έχασε τη ζωή του από πνιγμό ή εάν προηγήθηκε τραυματισμός του σε βράχια πριν βρεθεί στη θάλασσα.

Ο 57χρονος φέρεται να είχε αναζητηθεί νωρίτερα από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ανησύχησαν καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του.


Στο Νοσοκομείο Βόλου η σορός του

Η σορός του διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου.

Την υπόθεση ερευνούν από κοινού στελέχη της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, τα οποία συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία. Στο Νοσοκομείο Βόλου κλήθηκαν και συγγενείς του 57χρονου για τη διαδικασία της αναγνώρισης.

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