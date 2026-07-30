Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο στις ΗΠΑ και επιβράδυνση της ανάπτυξης στο β' τρίμηνο

Ο Δείκτης Δαπανών Ατομικής Κατανάλωσης (PCE) στις ΗΠΑ υποχώρησε ελαφρά τον Ιούνιο, χάρη στη μείωση του κόστους της ενέργειας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Εμπορίου, ο PCE, στον οποίο βασίζει η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) τη νομισματική πολιτική της, υποχώρησε κατά 0,1%. Σε ετήσια βάση,, όπως προέβλεπαν οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων.Η μείωση αυτή, σύμφωνα με τους αναλυτές, οφείλεται στην κατακόρυφη πτώση της τιμής των καυσίμων κατά την περίοδο της παύσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους επηρεάστηκε από τον πόλεμο και(σε ετήσια βάση), από 2,1% τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν ανάπτυξη 1,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την εταιρεία MarketWatch.