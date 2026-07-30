Σε νέο υψηλό 17 ετών το Χρηματιστήριο - Ασταμάτητες οι τράπεζες
Σε νέο υψηλό 17 ετών το Χρηματιστήριο - Ασταμάτητες οι τράπεζες
Πέμπτη σερί άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, έκλεισε σε επίπεδα που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2009 - Νέες κορυφές για τις τράπεζες, σε υψηλό 11 ετών - Ράλι ανάκαμψης για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ElvalHalcor και CrediaBank
Την πέμπτη συνεχόμενη άνοδό του πέτυχε το Χρηματιστήριο Αθηνών, φτάνοντας πάνω από τις 2.570 μονάδες και κλείνοντας σε νέο υψηλό 17ετίας (Νοέμβριος 2009). Με το εντυπωσιακό σερί συντονίζεται ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή της εγχώριας αγοράς, με τον κλαδικό δείκτη να πιάνει νέες κορυφές πλησιάζοντας με αξιώσεις τις 3.000 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 31,84 μονάδες ή +1,25% και έκλεισε στις 2.571,90 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.571,93 μονάδων. Χαμηλό ημέρας αποτέλεσαν οι 2.516 μονάδες. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 13 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.588,71 μονάδες. Κέρδη +4,56% σημειώνει το Χρηματιστήριο εντός του Ιουλίου, με ακόμη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +21,28% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές κινούνται στον «χορό» των αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται, με την Εθνική και τη Eurobank να σημειώνουν νέο ρεκόρ 11ετίας (Νοέμβριος 2015) και την Πειραιώς νέο υψηλό 5ετίας (Μάρτιος 2021). Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ElvalHalcor και η CrediaBank, «μαζεύοντας» ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών.
«Καύσιμο» τα θεμελιώδη μεγέθη
Στις διεθνείς αγορές, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει αισθητά περιορισμένη εξαιτίας τριών βασικών παραγόντων. Πρώτον, η απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, χωρίς παράλληλα να προσφέρει σαφές οδικό χάρτη για τη μελλοντική νομισματική πολιτική, προκαλεί νευρικότητα στις αγορές και απότομη άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων. Δεύτερον, οι νέες στρατιωτικές εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν την αποφυγή κινδύνου (risk-off), συντηρώντας τους φόβους για τις τιμές του πετρελαίου. Τρίτον, οι συνεχιζόμενοι τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνουν περαιτέρω την ψυχολογία των επενδυτών.
Παρά τη νευρικότητα που επικρατεί στα ξένα χρηματιστήρια, η εγχώρια αγορά επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Η σημερινή μέρα είναι εκ νέου «γεμάτη» από ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, με τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων να προσφέρουν πεδίο για στοχευμένες αγοραστικές τοποθετήσεις (stock picking). Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, ενώ το ευαίσθητο διεθνές περιβάλλον θα συγκρατήσει τη συνολική τάση, η ανθεκτική εγχώρια κερδοφορία είναι ικανή να περιορίσει τις όποιες διορθωτικές πιέσεις εκδηλωθούν στο ταμπλό.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου από τις εισηγμένες, με την Titan και την Optima bank να δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Ακολουθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική. Αύριο (31/7) ανακοινώνει αποτελέσματα η Alpha Bank. Στο πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας ξεχωρίζουν οι εξής ανακοινώσεις: Τρίτη (4/8) Τράπεζα Κύπρου, Cenergy – Τετάρτη (5/8) ΔΕΗ, HELLENiQ ENERGY, Coca-Cola HBC – Πέμπτη (6/8) Metlen, CrediaBank.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 31,84 μονάδες ή +1,25% και έκλεισε στις 2.571,90 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.571,93 μονάδων. Χαμηλό ημέρας αποτέλεσαν οι 2.516 μονάδες. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 13 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.588,71 μονάδες. Κέρδη +4,56% σημειώνει το Χρηματιστήριο εντός του Ιουλίου, με ακόμη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +21,28% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές κινούνται στον «χορό» των αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται, με την Εθνική και τη Eurobank να σημειώνουν νέο ρεκόρ 11ετίας (Νοέμβριος 2015) και την Πειραιώς νέο υψηλό 5ετίας (Μάρτιος 2021). Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ElvalHalcor και η CrediaBank, «μαζεύοντας» ένα μέρος των πρόσφατων απωλειών.
«Καύσιμο» τα θεμελιώδη μεγέθη
Στις διεθνείς αγορές, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει αισθητά περιορισμένη εξαιτίας τριών βασικών παραγόντων. Πρώτον, η απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, χωρίς παράλληλα να προσφέρει σαφές οδικό χάρτη για τη μελλοντική νομισματική πολιτική, προκαλεί νευρικότητα στις αγορές και απότομη άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων. Δεύτερον, οι νέες στρατιωτικές εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν την αποφυγή κινδύνου (risk-off), συντηρώντας τους φόβους για τις τιμές του πετρελαίου. Τρίτον, οι συνεχιζόμενοι τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνουν περαιτέρω την ψυχολογία των επενδυτών.
Παρά τη νευρικότητα που επικρατεί στα ξένα χρηματιστήρια, η εγχώρια αγορά επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Η σημερινή μέρα είναι εκ νέου «γεμάτη» από ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, με τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων να προσφέρουν πεδίο για στοχευμένες αγοραστικές τοποθετήσεις (stock picking). Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, ενώ το ευαίσθητο διεθνές περιβάλλον θα συγκρατήσει τη συνολική τάση, η ανθεκτική εγχώρια κερδοφορία είναι ικανή να περιορίσει τις όποιες διορθωτικές πιέσεις εκδηλωθούν στο ταμπλό.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου από τις εισηγμένες, με την Titan και την Optima bank να δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Ακολουθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική. Αύριο (31/7) ανακοινώνει αποτελέσματα η Alpha Bank. Στο πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας ξεχωρίζουν οι εξής ανακοινώσεις: Τρίτη (4/8) Τράπεζα Κύπρου, Cenergy – Τετάρτη (5/8) ΔΕΗ, HELLENiQ ENERGY, Coca-Cola HBC – Πέμπτη (6/8) Metlen, CrediaBank.
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