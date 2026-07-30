Σε νέο υψηλό 17 ετών το Χρηματιστήριο - Ασταμάτητες οι τράπεζες

Πέμπτη σερί άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, έκλεισε σε επίπεδα που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2009 - Νέες κορυφές για τις τράπεζες, σε υψηλό 11 ετών - Ράλι ανάκαμψης για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ElvalHalcor και CrediaBank