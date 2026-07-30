Το Αμερικανικό ΥΠΕΞ παρουσίασε χάρτη της Αφρικής με λανθασμένα ονόματα χωρών σε συνέδριο στο Ρίο ντε Τζανέιρο

«Μετακόμισε» κάποιες από τις χώρες σε άλλα σημεία της ηπείρου - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» για τη σύγχυση, αποδίδοντας το λάθος σε μέλος της ομάδας του που άλλαξε βιαστικά τις διαφάνειες