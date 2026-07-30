Φωτιά στην Πάρο: Χωρίς ρεύμα Φολέγανδρος και Σίκινος για την ασφαλή διεξαγωγή εναέριων ρίψεων νερού
Φωτιά στην Πάρο: Χωρίς ρεύμα Φολέγανδρος και Σίκινος για την ασφαλή διεξαγωγή εναέριων ρίψεων νερού
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Φολεγάνδρου, «η διακοπή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή των εναέριων ρίψεων νερού και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης»
Στη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο και Σίκινο προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τους τοπικούς δήμους, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην Πάρο.
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Φολεγάνδρου, «η διακοπή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή των εναέριων ρίψεων νερού και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης» της φωτιάς στην Πάρο.
«Προς το παρόν δεν υπάρχει εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ευχόμαστε η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν και εκφράζουμε τη στήριξή μας σε όλους όσοι επιχειρούν για την κατάσβεσή της», καταλήγει η ανακοίνωση.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ενημερώνει για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο νησί ευχόμενος η πυρκαγιά στην Πάρο να τεθεί υπό έλεγχο: «Φίλες και φίλοι. Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν συνομιλιών με τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω της πυρκαγιάς στην Πάρο , έχει διακοπή η ηλεκτροδότηση με εντολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η διακοπή γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή εναέριων ρίψεων νερού και να αποφευχθεί μεγαλύτερος κίνδυνος. Ευχόμαστε άμεσα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο και εκφράζουμε την στήριξη μας σε όσους επιχειρούν την κατάσβεση της».
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Φολεγάνδρου, «η διακοπή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή των εναέριων ρίψεων νερού και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης» της φωτιάς στην Πάρο.
«Προς το παρόν δεν υπάρχει εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ευχόμαστε η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν και εκφράζουμε τη στήριξή μας σε όλους όσοι επιχειρούν για την κατάσβεσή της», καταλήγει η ανακοίνωση.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ενημερώνει για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο νησί ευχόμενος η πυρκαγιά στην Πάρο να τεθεί υπό έλεγχο: «Φίλες και φίλοι. Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν συνομιλιών με τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω της πυρκαγιάς στην Πάρο , έχει διακοπή η ηλεκτροδότηση με εντολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η διακοπή γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή εναέριων ρίψεων νερού και να αποφευχθεί μεγαλύτερος κίνδυνος. Ευχόμαστε άμεσα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο και εκφράζουμε την στήριξη μας σε όσους επιχειρούν την κατάσβεση της».
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