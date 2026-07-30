Συνάντηση Μητσοτάκη - Δούκα την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου
Συνάντηση Μητσοτάκη - Δούκα την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
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