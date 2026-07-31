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Ποιες ουρολογικές παθήσεις «χτυπούν» το καλοκαίρι, τι να προσέξετε
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Ποιες ουρολογικές παθήσεις «χτυπούν» το καλοκαίρι, τι να προσέξετε

Ο κ. Βασίλης Αργυρόπουλος, Ουρολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General περιγράφει τις πιο συχνές ουρολογικές παθήσεις του καλοκαιριού, καθώς και τους τρόπους πρόληψής τους

Ποιες ουρολογικές παθήσεις «χτυπούν» το καλοκαίρι, τι να προσέξετε
Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της θάλασσας, των διακοπών και των εξωτερικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολογικών προβλημάτων.

Κατά τους θερινούς μήνες η συχνότητα παθήσεων όπως οι ουρολοιμώξεις, οι μυκητιάσεις, η λιθίαση του ουροποιητικού και οι νεφρικοί κωλικοί μπορεί να αυξηθεί έως και 30%.

Η αυξημένη εφίδρωση οδηγεί σε αφυδάτωση, ενώ η παρατεταμένη παραμονή με βρεγμένο μαγιό ή η συσσώρευση υγρασίας στην ευαίσθητη περιοχή δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροβίων και μυκήτων.


Μυκητιάσεις: Ο «κρυφός» εχθρός του καλοκαιριού

Οι μυκητιάσεις αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα της θερινής περιόδου. Στους άνδρες εμφανίζονται συνήθως ως βαλανίτιδα, ενώ στις γυναίκες ως κολπίτιδα.


Γιατί αυξάνονται το καλοκαίρι;

Οι μύκητες αναπτύσσονται σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία. Η παραμονή με βρεγμένο μαγιό, η έντονη εφίδρωση και η ανεπαρκής υγιεινή της περιοχής ευνοούν την ανάπτυξή τους.


Συμπτώματα μυκητίασης

• Ερυθρότητα στην ουρογεννητική περιοχή
• Έντονος κνησμός (φαγούρα)
• Αίσθημα καύσου ή ερεθισμού
Κλείσιμο
• Δύσοσμες εκκρίσεις ή υγρά


Αντιμετώπιση

Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιμυκητιασικές κρέμες, κολπικά υπόθετα ή, όταν χρειάζεται, φαρμακευτική αγωγή από το στόμα, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικού.


Πώς θα προστατευτείτε

✔ Αλλάζετε άμεσα το βρεγμένο μαγιό
✔ Φοράτε βαμβακερά εσώρουχα
✔ Διατηρείτε την περιοχή καθαρή και στεγνή
✔ Αποφεύγετε τη μακροχρόνια παραμονή με ιδρωμένα ρούχα

Ουρολοιμώξεις το καλοκαίρι: Γιατί είναι πιο συχνές στις γυναίκες;

Η κυστίτιδα αποτελεί τη συχνότερη μορφή ουρολοίμωξης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, επηρεάζοντας κυρίως τις γυναίκες. Πρόκειται για λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (ουρήθρα και ουροδόχος κύστη), η οποία συνήθως δεν συνοδεύεται από πυρετό, αλλά προκαλεί έντονη δυσφορία.


Συμπτώματα ουρολοίμωξης

• Κάψιμο ή τσούξιμο κατά την ούρηση
• Συχνουρία
• Επιτακτική ανάγκη για ούρηση
• Αίσθημα βάρους χαμηλά στην κοιλιά
• Αίμα στα ούρα σε ορισμένες περιπτώσεις


Τα συνηθέστερα αίτια

• Αφυδάτωση και μειωμένη πρόσληψη υγρών
• Παραμονή με βρεγμένο μαγιό
• Αναβολή της ούρησης για πολλές ώρες
• Ελλιπής ατομική υγιεινή
• Αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα κατά τις διακοπές


Πρόληψη ουρολοιμώξεων

Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο «όπλο» απέναντι στις ουρολοιμώξεις:
✔ Πίνετε άφθονο νερό καθημερινά
✔ Μην αναβάλλετε την ούρηση
✔ Αλλάζετε συχνά το βρεγμένο μαγιό
✔ Τηρείτε σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής
✔ Ουρείτε μετά τη σεξουαλική επαφή

Σε περίπτωση συμπτωμάτων, απαιτείται αξιολόγηση από ουρολόγο ώστε να χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Πέτρα στα νεφρά και κολικός νεφρού

Η λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος (πέτρα στα νεφρά) παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα στις θερμές χώρες και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.


Πώς η αφυδάτωση οδηγεί στη δημιουργία πέτρας

Όταν χάνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών μέσω της εφίδρωσης χωρίς να τις αναπληρώνουμε επαρκώς:

1. Ο οργανισμός παράγει λιγότερα ούρα
2. Τα ούρα γίνονται πιο πυκνά
3. Αυξάνεται η συγκέντρωση ουσιών όπως:

Ασβέστιο
Ουρικό οξύ
Οξαλικά άλατα

4. Δημιουργούνται μικροκρύσταλλοι που με την πάροδο του χρόνου σχηματίζουν λίθους

Παράλληλα, η παραμονή των ούρων στην κύστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ευνοεί και την ανάπτυξη ουρολοιμώξεων.

Κολικός νεφρού: Ένα από τα πιο επώδυνα ουρολογικά επείγοντα

Ο κολικός νεφρού εμφανίζεται όταν ένας λίθος μετακινείται από τον νεφρό προς τον ουρητήρα και εμποδίζει τη φυσιολογική ροή των ούρων.


Χαρακτηριστικά συμπτώματα

• Πολύ έντονος πόνος στη μέση ή στα πλευρά
• Πόνος που έρχεται κατά κύματα
• Αντανάκλαση προς τη βουβωνική χώρα
• Ναυτία ή εμετός
• Αίμα στα ούρα

Πρόκειται για μια κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση. Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του λίθου, μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή ή επεμβατική αντιμετώπιση, όπως εξωσωματική λιθοτριψία.

Πρόληψη νεφρολιθίασης: 5 βασικές συμβουλές

Η πρόληψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της λιθίασης.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Πίνετε 2-3 λίτρα νερό ημερησίως, ιδιαίτερα όταν έχει ζέστη
Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού Μειώστε το κόκκινο κρέας και τις ζωικές πρωτεΐνες
Εντάξτε την άσκηση στην καθημερινότητά σας
Καταναλώστε περισσότερα λαχανικά και φρούτα, ιδιαίτερα εσπεριδοειδή
Το καλοκαίρι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολοιμώξεων, μυκητιάσεων, νεφρολιθίασης και νεφρικού κoλικού, κυρίως λόγω της αφυδάτωσης και της αυξημένης υγρασίας στην ουρογεννητική περιοχή. Με σωστή ενυδάτωση, τήρηση των κανόνων υγιεινής και έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας όταν εμφανιστούν συμπτώματα, μπορείτε να προστατεύσετε αποτελεσματικά την υγεία του ουροποιητικού σας συστήματος και να απολαύσετε το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα.

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