Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Λήγει σήμερα 31/7 η προθεσμία για τις αιτήσεις, αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Λήγει σήμερα 31/7 η προθεσμία για τις αιτήσεις, αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς στο Taxisnet
Λήγει σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση έως και 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας https://stegastiko.minedu.gov.gr/ ή της υπηρεσίας στο gov.gr.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κατατεθεί η φορολογική δήλωση διαφορετικά η αίτηση για το επίδομα απορρίπτεται αυτόματα. Για να λάβουν το επίδομα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν μία σειρά από οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και ακαδημαϊκά κριτήρια.
Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχουν αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατ. ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών, με στόχο την προσθήκη 8.600 νέων κλινών σε πανεπιστημιακές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης για τους φοιτητές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση έως και 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας https://stegastiko.minedu.gov.gr/ ή της υπηρεσίας στο gov.gr.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κατατεθεί η φορολογική δήλωση διαφορετικά η αίτηση για το επίδομα απορρίπτεται αυτόματα. Για να λάβουν το επίδομα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν μία σειρά από οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και ακαδημαϊκά κριτήρια.
Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχουν αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατ. ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών, με στόχο την προσθήκη 8.600 νέων κλινών σε πανεπιστημιακές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης για τους φοιτητές.
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