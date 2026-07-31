Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Λήγει σήμερα 31/7 η προθεσμία για τις αιτήσεις, αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση έως και 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας

ή της υπηρεσίας στο

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Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κατατεθεί η φορολογική δήλωση διαφορετικά η αίτηση για το επίδομα απορρίπτεται αυτόματα. Για να λάβουν το επίδομα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν μία σειρά από οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και

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