Νάταλι Πόρτμαν: Έγκυος στο τρίτο της παιδί και το πρώτο με τον νέο της σύντροφο

Η Νάταλι Πόρτμαν χώρισε με τον χορογράφο και σκηνοθέτη Μπενζαμέν Μιλπιέ μετά από έντεκα χρόνια γάμου, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται τον Φεβρουάριο του 2024. Τον Μάρτιο του 2025 έγινε γνωστό ότι μετά τον χωρισμό της έβγαινε με τον Γάλλο μουσικό, γνωστό στη μουσική σκηνή με το καλλιτεχνικό όνομα Tepr.

Έγκυος στο τρίτο της παιδί, και το πρώτο με τον σύντροφό της,, είναι η Νάταλι Πόρτμαν Η 44χρονη σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση στο Harper’s Bazaar. «Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα», δήλωσε.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν γιο, τον δεκατετράχρονο Άλεφ, και μία κόρη, την εννιάχρονη Αμάλια με τον πρώην σύζυγό της, Μπενζαμέν Μιλπιέ.Η ηθοποιός είχε απαθανατιστεί σε μια τρυφερή στιγμή με τον Ντεστάμπλ σε βόλτα στο Παρίσι, όπου ο 44χρονος μουσικός την αγκάλιαζε και τη φιλούσε. Εκείνη, εμφανώς ευδιάθετη, περπατούσε στο πλευρό του.Ο Τανγκί Ντεστάμπλ είχε προηγουμένως μακροχρόνια σχέση με τη Γαλλίδα ηθοποιό Λουίζ Μπουργκουάν, με την οποία έχει δύο γιους, ηλικίας οκτώ και τεσσάρων ετών. Είναι γνωστός για τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως ο David Guetta και η Μυλέν Φαρμέρ.